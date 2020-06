Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Все ближе подходит июльский анонс обновленных процессоров AMD семейства Matisse Refresh. Компания готовит три процессора: 6-ядерный Ryzen 5 3600XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 12-ядерный Ryzen 9 3900XT. Ожидается, что обновленная микроархитектура и отборные чипы позволят новинкам работать на повышенных частотах вплоть до 4,8 ГГц. Положительные изменения должны коснуться и контроллера памяти, который сможет работать в синхронном режиме с оперативной памятью DDR4-4000, т.е. максимальная частота шины Infinity Fabric достигнет 2 ГГц, что было недостижимой величиной для первого поколения процессоров Matisse.

Сегодня в сети появились результаты тестирования процессора AMD Ryzen 7 3800XT в бенчмарке Ashes of the Singularity: Escalation, их опубликовал известный инсайдер rogame в своем twitter @_rogame. В паре с NVIDIA GeForce RTX 2080 процессор смог отрисовать в среднем за три прохода 113,2 кадра. Графические настройки соответствовали режиму Crazy_1080p. В режимах Normal, Medium и Heavy процессор смог отрисовать 135,9, 115,3 и 95,4 кадра соответственно. К сожалению, сравнить напрямую результат с базой данных Ashes of the Singularity нельзя, поскольку в базе не указаны рабочие частоты тестировавшихся процессоров. Поэтому, например, лучший результат 3800X из базы данных Ashes of the Singularity выше чем опубликованный результат 3800XT. Однако, это говорит о том, что разница между Matisse и его Refresh версией будет невелика и, скорей всего, наибольший эффект от Matisse Refresh будет достигаться только при использовании быстрой памяти и при хорошем разгоне, если, конечно, AMD оставила некоторый запас частот для энтузиастов.