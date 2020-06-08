Новый процессор AMD Ryzen 7 3800XT протестирован в Ashes of the Singularity — результаты не впечатляют
рекламаСегодня в сети появились результаты тестирования процессора AMD Ryzen 7 3800XT в бенчмарке Ashes of the Singularity: Escalation, их опубликовал известный инсайдер rogame в своем twitter @_rogame. В паре с NVIDIA GeForce RTX 2080 процессор смог отрисовать в среднем за три прохода 113,2 кадра. Графические настройки соответствовали режиму Crazy_1080p. В режимах Normal, Medium и Heavy процессор смог отрисовать 135,9, 115,3 и 95,4 кадра соответственно. К сожалению, сравнить напрямую результат с базой данных Ashes of the Singularity нельзя, поскольку в базе не указаны рабочие частоты тестировавшихся процессоров. Поэтому, например, лучший результат 3800X из базы данных Ashes of the Singularity выше чем опубликованный результат 3800XT. Однако, это говорит о том, что разница между Matisse и его Refresh версией будет невелика и, скорей всего, наибольший эффект от Matisse Refresh будет достигаться только при использовании быстрой памяти и при хорошем разгоне, если, конечно, AMD оставила некоторый запас частот для энтузиастов.
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