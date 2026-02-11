Обновление улучшает совместимость, повышает производительность и время автономной работы.

Компания Microsoft выпускает обновление Windows 11 26H1, сообщает Windows Latest. Это обновление предназначено исключительно для новых устройств, оснащённых процессорами Qualcomm Snapdragon X2 и некоторыми другими ARM-процессорами, полный перечень которых пока не приводится. Обновление улучшает совместимость, повышает производительность и время автономной работы.

Подчёркивается, что обновление Windows 11 26H1 не предназначено для процессоров семейства x86, таких как Intel Meteor Lake, Arrow Lake и Panther Lake. Разработка велась в тесном сотрудничестве с Qualcomm и другими партнёрами, по всей видимости, только для процессоров с архитектурой ARM. В Windows Latest полагают, что обновление может содержать оптимизации для процессоров NVIDIA N1 и N1X, которые, по слухам, появятся в этом году, может быть, уже весной.

Какие-либо новые возможности в Windows 11 26H1 отсутствуют, но операционная система основана на другом ядре, нежели версии 24H2 и 25H2, а также предстоящее обновление функций 25H2. Обновление 26H2 запланировано на октябрь 2026 года, но не для компьютеров с процессорами Snapdragon X2, они продолжат работать под управлением Windows 11 26H1.