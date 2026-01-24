Группа относится к семейству RDNA 5, а не UDNA.

В недавнем обновлении проекта LLVM (Low Level Virtual Machine), который, в частности, предназначен для разработки компиляторов и сопутствующих инструментов, появилась первая запись с идентификатором графического процессора AMD следующего поколения, сообщает VideoCardz.

Это идентификатор GFX 1310. Он открывает раздел GFX 13, который, что может быть важнее, относится разработчиками к архитектуре RDNA 5. По всей видимости, будущие графические ускорители войдут в старое семейство RDNA, а не новое на базе унифицированной архитектуры UDNA. Выводы пока делать рано, точные планы AMD неизвестны, возможно, графические процессоры UDNA тоже готовятся к выпуску в какой-либо новой линейке продуктов. Никаких подробностей в коде LLVM пока нет.

По слухам, AMD тестирует как минимум четыре графических процессора нового семейства с кодовым названием Alpha Triton. Инсайдеры также сообщали о чипах с наименованиями Ultra Magnus и Orion Pax — это якобы новые решения для игровых консолей следующего поколения, Xbox и PlayStation соответственно. При выборе кодовых имён разработчики теперь вдохновляются известной франшизой «Трансформеры».

На сегодняшний день сложно сказать, когда выпустят новые видеокарты и новые игровые консоли. До кризиса на рынке памяти предполагалось, что игровые консоли следующего поколения выйдут в 2027 или 2028 году, видеокарты — в 2027 году. Теперь планы могут измениться.

В прошлом году представители AMD подтвердили, что следующая графическая архитектура для игровых видеокарт разрабатывается с прицелом на расширенные возможности искусственного интеллекта (ИИ) и трассировки лучей. О планах объединить потребительскую RDNA и серверную архитектуру CDNA в одну унифицированную UDNA объявили ещё в 2024 году. Сроки в компании не назвали, объяснив, что это будет сложный и ответственный процесс.