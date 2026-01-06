Исправлены ошибки, расширена совместимость с новыми мониторами G-SYNC.

Компания NVIDIA выпустила программное обеспечение GeForce Game Ready 591.74 с новым WHQL-драйвером и DLSS 4.5 с обновлённой моделью Transformer 2-го поколения для компонента Super Resolution (SR). Поддержка DLSS 4.5 заявлена для всех выпущенных видеокарт GeForce RTX. Видеокарты серии RTX 40 и 50 имеют преимущество за счёт аппаратной поддержки формата вычислений FP8, который используется в DLSS 4.

Источник изображения: NVIDIA

Драйвер исправляет проблемы со стабильностью в игре Arena Breakout: Infinite, а также:

Проблемы регулировки яркости на некоторых неуказанных дисплеях.

Проблемы с цветами при использовании «Цифровой интенсивности» (Digital Vibrance).

Полосы на цветовых переходах в стандартном динамическом диапазоне (Standard Dynamic Range, SDR).

Невозможность отключить значок NVIDIA в области уведомлений Windows.

Появление чёрного экрана на OLED-телевизорах LG при включении RTX HDR в играх, использующих Vulkan.

Нерешённой остаётся проблема с артефактами в Call of Duty: Modern Warfare.

Также в новом драйвере GeForce Game Ready расширяется поддержка мониторов и телевизоров, совместимых с G-SYNC. Список увеличился на 63 позиции. Отдельно отмечается поддержка 27-дюймовых мониторов Samsung Odyssey G60H и ASUS ROG Strix 5K XG27JCG.

Samsung Odyssey G60H является первым в мире двухрежимным игровым монитором с частотой обновления до 1040 Гц. В свою очередь, ASUS ROG Strix 5K XG27JCG обладает разрешением 5K и наибольшей плотностью пикселей среди всех представленных мониторов G-SYNC — 218 PPI. Для соревновательных игр XG27JCG поддерживает режим с разрешением 2560 на 1440 пикселей и частотой обновления 330 Гц.

Список всех мониторов, совместимых с технологией G-SYNC, приводится на сайте NVIDIA.