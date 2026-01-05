Отличился оверклокер под псевдонимом TSAIC

Оверклокер под псевдонимом TSAIC разогнал графический процессор MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER до рекордных 3742 МГц, сообщает Wccftech. Этот результат примерно на 100 МГц превышает разгон, достигнутый на экстремальной модели RTX 5090D HOF OC V2 от компании GALAX. На частоте 3742 МГц оверклокер TSAIC установил рекорды GPU PI 1B, 1B 3.3 и 32B.

На фото MSI RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER и блок питания MPG Ai1600TS PCIE5.

Источник изображения: TSAIC, HWBOT

Первые фотографии печатной платы LIGHTNING Z OCER появились на прошлой неделе: мощная подсистема питания, в которой насчитывается 40 дросселей, пара разъёмов дополнительного питания 12V-2x6. «Мечта любого оверклокера», — пишет Wccftech. Со ссылкой на информацию оверклокера Lucky_n00b, авторы ресурса сообщают, что модель LIGHTNING Z OCER предназначена специально для экстремального разгона и не должна продаваться в рознице. Максимальная мощность этой видеокарты может быть разблокирована до 2500 Вт.

На момент написания RTX 5090 32G LIGHTNING Z OCER продолжает штурмовать рейтинги HWBOT. По всей видимости, вместе с новой видеокартой компания MSI отправила оверклокерам и другие фирменные комплектующие для разгона, включая блоки питания и материнские платы. На фотографиях можно заметить новые блоки питания, похожие на модели линейки MPG Ai TS PCIE5, что компания анонсировала днями ранее, материнские платы B850MPOWER и Z790MPOWER.

О блоках питания MPG Ai TS PCIE5 сообщалось на прошлой неделе. В них должна быть реализована «система проактивной и мгновенной защиты», возможности мониторинга которой могут появиться в программном обеспечении MSI Afterburner.