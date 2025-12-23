Также компания готовит ноутбуки с процессорами Intel Core Ultra 3

Авторы издания Windows Latest опубликовали характеристики ряда ноутбуков Lenovo, которые компания готовит к презентации на выставке CES 2026. В частности, это игровые ноутбуки Legion с новыми процессорами AMD Ryzen AI 400-й серии.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

В линейку Legion 7a войдут тонкие и лёгкие игровые ноутбуки с процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 470 и Ryzen AI 9 465, 16-дюймовыми OLED-дисплеями PureSight с разрешением 2560 на 1600 пикселей, переменной частотой обновления до 240 Гц. Для дисплея заявлено 100-процентное покрытие цветового пространства DCI-P3, сертификация VESA TrueBlack 1000, Dolby Vision, TÜV Rheinland, калибровка X-Rite, совместимость с NVIDIA G-SYNC.

В максимальной конфигурации Legion 7a оснащается 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X со скоростью 8000…8533 мегатранзакций в секунду и парой твердотельных накопителей формата 2242 с поддержкой PCIe Gen 4 объёмом 1 ТБ каждый. Что касается графической подсистемы, интегрированную графику процессоров AMD дополняет дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop мощностью 115 Вт.

Ноутбуки отвечают требованиям программы Microsoft Copilot+ PC за счёт наличия в процессорах нейронного блока с достаточной производительностью в задачах ИИ. Кроме интегрированного в процессоры NPU, ноутбуки оснащаются нейронными чипами Lenovo LA1 и LA4 для реализации ряда интеллектуальных игровых возможностей, а дискретная графика обеспечивает ИИ-производительность до 572 триллионов операций в секунду.

Среди прочего, Legion 7a оснащается аккумулятором 84 Вт·ч, клавиатурой с RGB-подсветкой и сменными кейкапами, веб-камерой с разрешением 5 Мп, четырьмя динамиками Harman по 2 Вт.

Ноутбуки Legion 5a оснащаются 15-дюймовыми OLED-дисплеями с частотой обновления до 165 Гц. Будет представлено две основные модели, старшая с процессором Ryzen AI 9 465 и младшая с Ryzen 7 250. Среди более заметных отличий старшей модели: дисплей с сертификацией VESA TrueBlack 600, TÜV Rheinland и калибровкой X-Rite, наличие двух нейронных сопроцессоров LA1 и LA3 вместо одного LA1.

В остальном обе модели в максимальной конфигурации можно оснастить 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем объёмом до 2 ТБ, дискретной видеокартой RTX 5060. Ёмкость аккумулятора 80 Вт·ч. Есть клавиатура с RGB-подсветкой и сменными кейкапами, веб-камера 5 Мп, два динамика Harman по 2 Вт.

Lenovo готовит ноутбуки и с новыми процессорами Intel Panther Lake, так сообщается о модели Legion 5i, которая в общем и целом по своим характеристикам очень похожа на модели Legion 5a, но оснащается процессором Intel Core Ultra 9 386H. Появятся и новые бюджетные модели LOQ с процессорами Intel вплоть до Core Ultra 7 356H и AMD Ryzen 7 250.

Выставка CES 2026 пройдёт с 6 по 9 января 2026 года.