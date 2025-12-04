Модуль радиатора можно повторно использовать при апгрейде видеокарты.

Модульная система жидкостного охлаждения для видеокарт немецкого стартапа LYNK+ появилась в розничной продаже за рубежом, сообщает VideoCardz. Первыми появились комплекты для NVIDIA GeForce RTX 5090 от различных производителей.

Источник изображения: LYNK+

Укрупнённо комплект LYNK+ состоит из двух частей — это «модуль радиатора» (в состав которого входит насос) и «модуль охлаждения». Оба предварительно заправлены. Модули соединяются шлангами с быстроразъёмным соединением и специальной защитой от протечек. Одно из преимуществ такой конструкции заключается в том, что будущий апгрейд видеокарты потребует замены только модуля охлаждения — модуль радиатора можно продолжать использовать в течение его срока службы.

Источник изображения: LYNK+

По сравнению с воздушным охлаждением типовой конструкции, жидкостная система LYNK+ способна снизить температуру графического процессора на величину до 25 градусов, а уровень шума — до 6 дБА.

Источник изображения: LYNK+

Первые комплекты LYNK+ для GeForce RTX 5090 совместимы с видеокартами, которые используют референсную печатную плату NVIDIA для партнёров. Текущий список включает такие модели, как iChill Frostbite и X3 от Inno3D, Ventus 3X OC от MSI, GameRock от Palit, Phantom от Gainward, EPIC-X RGB от PNY, а также Solid и AMP Extreme Infinity от ZOTAC. Универсального комплекта нет, они отличаются для разных моделей, поэтому покупателям необходимо внимательно изучать информацию о совместимости и точно сверять артикулы моделей перед заказом.

Источник изображения: LYNK+

Цена зависит от региона и состава комплекта. Представлены как полные комплекты для модификации видеокарт, так и отдельные компоненты. Для справки, полный комплект Reference Design с вентиляторами и термопастой в Европе продаётся по цене от 379,90 €.

Источник изображения: LYNK+

Ранее LYNK+ подтвердила, что планирует выпустить комплекты для модернизации видеокарт RTX 5080 и 5070 Ti в 2026 году. Одними из первых независимые обзоры комплекта опубликовали TechPowerUp и HardwareLuxx.