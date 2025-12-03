Пока только для операционных систем Linux.

NVIDIA выпустила первый набор графических драйверов серии 590, пока только для Linux. В TechPowerUp напоминают: новые драйверы не поддерживают видеокарты GeForce GTX 900 семейства Maxwell и GTX 10 семейства Pascal, — об этом в компании предупредили заранее. В описании драйвера говорится о поддержке перечисленных видеокарт, но это ошибка. Пользователи подтвердили, видеокарты Pascal новым драйвером 590.44.01 не распознаются, включая некогда популярную GTX 1050 Ti.

Источник изображения: Pascal Brändle, Unsplash (отредактировано)

На момент написания драйверы NVIDIA GeForce Game Ready версии 590 для Windows ещё не опубликованы, но, вероятно, это произойдёт уже скоро. Ожидаются аналогичные изменения. Ранее предполагалось, что первые драйверы 590 выпустят в октябре, но уже декабрь, а для пользователей Windows актуальным WHQL-выпуском по прежнему остаётся GeForce Game Ready 581.80. Помимо упомянутых видеокарт Maxwell и Pascal, прекратится поддержка видеокарты NVIDIA Titan V семейства Volta.

Важно подчеркнуть, что NVIDIA завершает игровую поддержку перечисленных видеокарт, они не будут получать новые оптимизации для игр, однако обновления безопасности продолжат выходить ежеквартально. Для пользователей Linux авторы 9to5linux отмечают в новых драйверах улучшенную поддержку Wayland и Vulkan приложений, различные исправления ошибок.