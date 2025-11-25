Такие чипы теоретически могут быть использованы в обновлённых видеокартах GeForce RTX 50 SUPER.

Samsung начала выпуск образцов более быстрых чипов памяти GDDR7 ёмкостью 24 Гбит (3 ГБ), сообщает VideoCardz со ссылкой на официальный сайт компании. На сайте появилась информация о новых чипах со скоростью 32 и 36 Гбит/с. Такие чипы теоретически могут быть использованы в обновлённых видеокартах GeForce RTX 50 SUPER. Однако, по слухам, NVIDIA отложила запуск из-за ограниченных поставок и роста цен. Ранее Samsung объявила о серийном производстве чипов GDDR7 по 3 ГБ со скоростью 28,0 Гбит/с.

Чипы GDDR7 по 3 ГБ расширяют ассортимент возможных конфигураций памяти для производителей видеокарт. Особый интерес к таким чипам возникает при разработке флагманских игровых видеокарт и видеокарт для рабочих станций. Профессиональную видеокарту можно оснастить 96 ГБ памяти, используя 32 чипа по 3 ГБ, а игровую — 24 ГБ при использовании только восьми чипов. Это соответствует конфигурациям, представленным в RTX PRO 6000 и RTX 5090 для ноутбуков.

Прошивка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 содержит идентификаторы чипов GDDR7 от компаний Samsung, SK hynix и Micron. Это даёт NVIDIA и её партнёрам свободу выбора поставщиков памяти по мере изменения цен и доступности, а также по мере появления новых чипов, которые расширяют список возможных конфигураций для текущих и будущих видеокарт.