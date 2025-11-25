Samsung начала выпуск образцов более быстрых чипов памяти GDDR7 ёмкостью 24 Гбит (3 ГБ), сообщает VideoCardz со ссылкой на официальный сайт компании. На сайте появилась информация о новых чипах со скоростью 32 и 36 Гбит/с. Такие чипы теоретически могут быть использованы в обновлённых видеокартах GeForce RTX 50 SUPER. Однако, по слухам, NVIDIA отложила запуск из-за ограниченных поставок и роста цен. Ранее Samsung объявила о серийном производстве чипов GDDR7 по 3 ГБ со скоростью 28,0 Гбит/с.
Чипы GDDR7 по 3 ГБ расширяют ассортимент возможных конфигураций памяти для производителей видеокарт. Особый интерес к таким чипам возникает при разработке флагманских игровых видеокарт и видеокарт для рабочих станций. Профессиональную видеокарту можно оснастить 96 ГБ памяти, используя 32 чипа по 3 ГБ, а игровую — 24 ГБ при использовании только восьми чипов. Это соответствует конфигурациям, представленным в RTX PRO 6000 и RTX 5090 для ноутбуков.
Прошивка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 содержит идентификаторы чипов GDDR7 от компаний Samsung, SK hynix и Micron. Это даёт NVIDIA и её партнёрам свободу выбора поставщиков памяти по мере изменения цен и доступности, а также по мере появления новых чипов, которые расширяют список возможных конфигураций для текущих и будущих видеокарт.