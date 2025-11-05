Всего инсайдер перечислил 14 моделей.

Инсайдер под псевдонимом Jaykihn перечислил конфигурации всех процессоров Intel Panther Lake, сообщает Wccftech.

Согласно опубликованным данным, стартовая линейка будет состоять из 14 моделей для четырёх различных сегментов. Инсайдер не назвал полные наименования, поэтому непонятно, к какому классу относятся те или иные модели и какой интегрированной графикой оснащаются. Полные наименования известны только для нескольких моделей Panther Lake, которые ранее появились в базе данных Geekbench.

Источник изображения: Vasilis Chatzopoulos, Unsplash (отредактировано)

Флагманской моделью семейства станет Intel Core Ultra X9 388H с конфигурацией производительных P, эффективных E и маломощных LP-ядер 4+8+4. Максимальная тактовая частота P-ядер 5,1 ГГц. В интегрированной графике 12 ядер Xe 3-го поколения, рабочие частоты от 2,5 до 3,0 ГГц. Эта же конфигурация ядер будет использоваться в других моделях класса мощности H, но рабочие частоты и графика могут быть другими. В рамках технической презентации Panther Lake стало известно, что модели с самой производительной интегрированной графикой (отмечены буквой X) получат 12 линий PCIe Gen 5, а модели с менее производительной (10 ядер Xe 3-го поколения и меньше) получат 20 линий — для дискретной графики и современного M.2 накопителя.

К моделям c конфигурацией процессорных ядер 4+4+4 относятся Intel Core Ultra 5 338H и 336H. Максимальные частоты P-ядер 4,7 и 4,6 ГГц соответственно. Как стало известно ранее, как минимум эти две модели будут оснащены интегрированной графикой Arc B370 с количеством ядер, равным 10.

Далее следуют модели с конфигурацией процессорных ядер 4+0+4 с тактовой частотой P-ядер до 4,8 ГГц. Они предназначены для ноутбуков массового сегмента. Конфигурация графики неизвестна, возможно, только 4 ядра Xe 3-го поколения.

Наконец, начальный маломощный класс включает две модели с конфигурацией процессорных ядер 2+0+4 и тактовой частотой P-ядер до 4,4 ГГц.

Предполагаемые наименования и спецификации. Источник: Wccftech и Jaykihn

Полноценная презентация процессоров Intel Panther Lake ожидается в рамках выставки CES 2026 в начале следующего года. В 2025 году Intel может выпустить одну или несколько флагманских моделей для устройств премиум класса.