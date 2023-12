Теперь процесс интеграции и развития технологии может ускориться.

AMD открыла исходный код третьей итерации технологии FidelityFX Super Resolution (FSR), сообщается в объявлении на сайте GPUOpen. Также сегодня становится доступно обновление до версии 3.0.3, помимо общих улучшений качества обновление улучшает синхронизацию кадров на мониторах с переменной частотой обновления. В числе рекомендаций включение аппаратного ускорения планирования графического процессора — данная возможность только недавно появилась на видеокартах Radeon RX 7000 в драйвере Adrenalin версии 13.12.1. Разработчики найдут в новой версии FSR 3.0.3 новые возможности для отладки и тестирования.

Исходный код AMD FSR 3 распространяется под лицензией MIT, разработчикам рекомендуется использовать для интеграции готовые библиотеки — это позволит избежать дополнительных сложностей при отладке, обеспечит совместимость с будущими обновлениями, упростит процесс общения со специалистами AMD для получения консультаций. Для интеграции FSR 3 в проекты, разрабатываемые на Unreal Engine 5, доступен специальный плагин.

AMD FSR 3 доступна в Immortals of Aveum, Forspoken и недавно вышедшей игре Avatar: Frontiers of Pandora. В будущем году ожидается быстрое распространение FSR 3 как за счёт обновления уже вышедших игр с поддержкой FSR 2, так и за счёт новых релизов. Список будущих игр и обновлений с поддержкой FSR 3 на момент написания содержит 16 наименований, включая: Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, Frostpunk 2, игры из серии Like a Dragon, игры во вселенной Warhammer, Starfield и другие.