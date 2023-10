Отличный выпуск с новыми оптимизациями и исправлением ошибок, но не WHQL.

Intel выпустила новый графический драйвер для дискретных и интегрированных решений Intel Arc и Iris Xe. Это драйвер без WHQL сертификации под номером 31.0.101.4885, в него добавили поддержку Game on для гоночного симулятора Forza Motorsport от Microsoft и нового боевика Assassin's Creed Mirage от Ubisoft, сообщает Neowin. Кроме этого драйвер содержит множество улучшений для разных DirectX 11 и 12 игр. Для Forza Motorsport инженеры Intel заявляют о приросте производительности до 19% в 1440p и для Resident Evil 4 с трассировкой лучей DXR до 27% в 1080p на высоких настройках графики, для The Last of Us Part 1 заявлен прирост до 12% в 1080p на качестве графики ультра.

По сравнению с драйвером 31.0.101.4669, новый увеличивает производительность в ряде DirectX 11 игр до двух и более раз. Наибольший прирост наблюдается в Call of Duty: Black Ops 3, Call of Duty: Modern Warfare и Deus Ex: Human Revolution — от 88 до 119%. Ещё в четырёх играх наблюдается прирост от 22 до 42%, в остальных до 14%.

реклама

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Были исправлены ошибки в EA Sports FC 24, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, Starfield, Dying Light 2 Stay Human, Fortnite и Adobe After Effects — повышена стабильность, исправлены проблемы с артефактами, искажением цветов. Также на ноутбуках исправили проблему с завышением отображаемых базовых рабочих частот графических процессоров Intel Arc серии A.