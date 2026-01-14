Изменение стратегий производителей видеокарт может сказаться на доступности и характеристиках новых моделей для покупателей

Недавно известный инсайдер и автор достаточно популярного YouTube-канала Moore's Law Is Dead представил своим зрителям новую порцию информации о планах компании NVIDIA относительно будущих видеокарт серии RTX 60. Согласно его словам, компания-производитель GPU решила перенести запуск данных графических решений на конец 2027 года.

Причиной задержки называется сразу несколько факторов: низкая конкуренция со стороны главного соперника AMD, нехватка полупроводниковой памяти на мировом рынке и резкий рост интереса к искусственному интеллекту, вынуждающий компанию направлять основные усилия именно туда, а не на развитие потребительских решений для геймерского сегмента рынка.

Кроме того, остаётся неясной судьба видеокарт RTX 50 SUPER, которые ранее анонсировались как промежуточное решение. Несмотря на сохраняющиеся сомнения относительно их релиза, официального подтверждения отмены пока не поступало.

Также вызывает интерес судьба технологии масштабирования кадров AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). По информации из надёжного источника, компания временно прекратила разработку четвертой версии FSR для архитектуры RDNA 3, предпочитая сосредоточиться на развитии технологий FSR Redstone.

В целом, на рынке ожидается значительное изменение стратегий производителей видеокарт, что может отразиться на доступности и характеристиках новых моделей для потребителей.