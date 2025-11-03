В первую неделю после выхода Assassin's Creed Shadows привлека более 3 миллионов игроков. Однако через полгода общие продажи составили всего лишь 4,3 миллиона копий.

Французская компания Ubisoft надеялась на более высокие продажи своей последней части знаменитой серии Assassin's Creed: Shadows. Однако результаты оказались гораздо скромнее, чем ожидалось. Несмотря на увлекательный сюжет и новый японский антураж, игра не смогла завоевать достаточно поклонников.

В первую неделю после выхода Assassin's Creed: Shadows было зарегистрировано более трёх миллионов пользователей, что выглядит весьма внушительно. Однако спустя полгода общее количество проданных копий составило всего около 4,3 миллиона экземпляров. Этот показатель очень расстроил руководство компании, учитывая огромный бюджет и длительный процесс разработки.

Для сравнения, предыдущая игра студии, Assassin's Creed Mirage, была гораздо более успешной. За первые три месяца было продано около 5 миллионов копий. Даже недавняя RPG-трилогия оказалась более популярной среди геймеров.

Хотя игровой мир и сюжет Assassin's Creed: Shadows получили положительные отзывы фанатов, многие игроки заметили, что перед релизом было убрано значительное количество контента. Они считают, что если бы студия уделила больше времени доработке игры, ситуация могла бы сложиться иначе.

После неудачи с Shadows Ubisoft совместно с китайской компанией Tencent создали новую студию под названием Vantage Studios. Это предприятие будет заниматься развитием крупных игровых брендов французской компании, включая серию Assassin's Creed. Возможно, эта инициатива позволит вернуть интерес аудитории к знаменитой франшизе.