The Last of Us Part 2 "Lost Levels" представит три уровня, ранее вырезанных из игры, а также режим выживания "No Return" в стиле roguelike

Ремастер The Last of Us Part 2 для PS5 будет включать трио "Lost Levels", содержащее игровые эпизоды, которые ранее были удалены из игры, а также режим выживания в стиле roguelike под названием "No Return".

Новые подробности об этих функциях были подтверждены на официальной странице игры.

"Lost Levels позволяет вам исследовать ранние версии трех новых уровней, которых не было в оригинальной игре 'The Last of Us Part II': Sewers, Jackson Party и Boar Hunt", — говорится в сообщении от Sony.

"No Return" позволит игрокам впервые попробовать сыграть за несколько персонажей.

"Выживайте как можно дольше в каждом забеге, выбирая свой путь через серию случайных встреч с разными противниками и запоминающимися локациями из The Last of Us Part 2, которые заканчиваются напряженными битвами с боссами."

"Уникальные модификаторы игрового процесса могут предложить вам новые и неожиданные испытания, когда вы боретесь за успех – и выживание – в самых разных типах сражений. Играйте за самых разных персонажей, включая Дину, Джесси, Лева, Томми и других, каждый из которых обладает уникальными чертами, позволяющими играть по-разному, и открывайте для них скины по мере продвижения в этом режиме".





Разработчик Naughty Dog сообщил, что игра также будет иметь улучшенную графику, а также нативное разрешение 4K в режиме Fidelity и разрешение 2K, масштабированное до 4K в режиме Performance.

Кроме того, ремастер The Last of Us Part 2 будет иметь разблокированную опцию частоты кадров для телевизоров с VRR, увеличенное разрешение текстур и уровень детализации, а также улучшенное качество теней и частоту дискретизации анимации.

Релиз ремастера The Last of Us Part 2 для PS5 состоится 19 января 2024 года. Игроки, владеющие игрой "The Last of Us 2" для PS4, смогут обновить ее до версии для PS5 за 10 долларов. Сохранения из версии последнего поколения также будут перенесены в обновленную версию.