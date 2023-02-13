Об этом стало известно из твита Адам Лацко, который следит за развитием проекта уже с 2021 года.
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Мир постъядерной катастрофы претерпел некоторые изменения – механики остались нетронутыми, а вот работа над ошибками оригинала и некоторые «улучшения» игрового процесса – в наличии. Открытый исходный код значительно упрощает выпуск новых модов – это особенно актуально, учитывая высокую активность энтузиастов.
Вполне понятен восторг олдфагов – Bethesda никогда не планировала порт первых частей игры на мобильные системы под управление Android.
Следует напомнить, что фанаты уже выпускали продолжения культовой игры, правда – на платформе ПК. Это Fallout: Nevada и Fallout: Sonora – первая игра делает ставку на вдумчивое прохождение со множеством головоломок, вторая представляет новую, независимую от оригинала, сюжетную линию с большим количеством уникальных локаций.
Это уже не первый перенос старых игр на мобильную платформу. Так, мы уже успели поиграть в Heroes of Might and Magic 2 – порт оказался вполне удачным, хоть и стал платным в финальной версии.
Оглядываясь назад, вспомним, что успех New Vegas был определён тем, что над ней трудились ребята из Black Isle, Bethesda же ответственна за провальный на старте Fallout 76 – о нём вообще кто-то помнит? Fallout 4 живёт только за счёт мододелов. В общем, после покупки франшизы ничего хорошего непосредственно от Bethesda мы не увидели. Так что не удивительно, что всем хорошим новостям мы обязаны огромному коммьюнити игры.
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