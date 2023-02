Алекс Баталов представил мир Fallout c открытым исходным кодом – Fallout Community Edition

Об этом стало известно из твита Адам Лацко, который следит за развитием проекта уже с 2021 года.

Мир постъядерной катастрофы претерпел некоторые изменения – механики остались нетронутыми, а вот работа над ошибками оригинала и некоторые «улучшения» игрового процесса – в наличии. Открытый исходный код значительно упрощает выпуск новых модов – это особенно актуально, учитывая высокую активность энтузиастов.

Вполне понятен восторг олдфагов – Bethesda никогда не планировала порт первых частей игры на мобильные системы под управление Android.

Следует напомнить, что фанаты уже выпускали продолжения культовой игры, правда – на платформе ПК. Это Fallout: Nevada и Fallout: Sonora – первая игра делает ставку на вдумчивое прохождение со множеством головоломок, вторая представляет новую, независимую от оригинала, сюжетную линию с большим количеством уникальных локаций.

Это уже не первый перенос старых игр на мобильную платформу. Так, мы уже успели поиграть в Heroes of Might and Magic 2 – порт оказался вполне удачным, хоть и стал платным в финальной версии.

Оглядываясь назад, вспомним, что успех New Vegas был определён тем, что над ней трудились ребята из Black Isle, Bethesda же ответственна за провальный на старте Fallout 76 – о нём вообще кто-то помнит? Fallout 4 живёт только за счёт мододелов. В общем, после покупки франшизы ничего хорошего непосредственно от Bethesda мы не увидели. Так что не удивительно, что всем хорошим новостям мы обязаны огромному коммьюнити игры.

Правообладатель пока никак не прокомментировал эту новость.

