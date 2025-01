Космическая гонка миллиардеров: Безос готовит ответ Маску.

Запуск назначен на 9 января 2025 года в 9 утра по московскому времени. Местом старта выбрана станция на мысе Канаверал. В случае непредвиденных обстоятельств, запасная дата пуска назначена на 10 января 2025 года.

Джефф Безос поделился новостями о готовности ракеты после успешного испытания, прошедшего 27 декабря. В своем сообщении в X он написал: «Следующая остановка – запуск», приложив видеоролик работы двигателей. В рамках миссии NG-1 планируется вывести на орбиту прототип космического аппарата Blue Ring. Он финансируется Министерством обороны США. Аппарат будет находиться на второй ступени ракеты.

Лаура Форчик, аналитик и основатель компании Astralytical, комментирует текущую ситуацию на рынке: «Суборбитальные полеты предлагают ограниченные возможности. Всё из-за того, что существует определенное количество полезных нагрузок и очень ограниченное количество клиентов для коротких космических запусков».

Ракета New Glenn имеет высоту 98 метров. Это значительно выше 70-метровой Falcon 9. К тому же, New Glenn способна выводить на орбиту более тяжелые грузы. Это не смотря на то, что она оснащена меньшим количеством двигателей. Секрет заключается в топливе: New Glenn использует сжиженный природный газ вместо керосина.

Скотт Хаббард, бывший руководитель NASA, выразил свое мнение по поводу новой ракеты: «Руководители NASA скорее всего рады наконец-то увидеть конкуренцию для Falcon 9».