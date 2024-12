Илон Маск и его компания SpaceX уже создают будущее.

Этот сервис позволяет обмениваться сообщениями прямо с мобильных устройств. 18 декабря компания One NZ объявила о запуске услуги One NZ Satellite TXT, которая покрывает 40% территории страны, ранее недоступной для сотовых сетей. Сигнал достигает даже морских границ на расстоянии 20км от берега. Пока что сервис совместим только с 4 моделями телефонов: Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy S24 Ultra и Oppo Find X8 Pro. Джо Годдард, директор по работе с клиентами в One NZ, сообщил, что к концу 2025 года ожидается, что сотни тысяч пользователей смогут воспользоваться этой услугой.

На данный момент отправка и получение текстовых сообщений занимает до трех минут, но в будущем, с увеличением числа спутников Starlink, время доставки сообщений сократится до одной минуты. SpaceX уже разместила более 300 спутников на низкой околоземной орбите и планирует увеличить их количество до 7500.

Не только в Новой Зеландии, но и в других странах развивается сотрудничество с Starlink. Американский оператор T-Mobile 16 декабря начал регистрацию на бета-тестирование этой технологии, которое стартует в начале 2025 года в США. Кроме того, Starlink уже работает с такими компаниями, как KDDI в Японии, Optus в Австралии, Salt в Швейцарии, Entel в Чили и Перу, а также Rogers в Канаде.

Это нововведение открывает новые возможности для связи в удаленных и труднодоступных местах, значительно расширяя границы доступной коммуникации.