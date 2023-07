Мы остались без Fifa и NHL, теперь уже точно.

Согласно информации источника, достаточно близкого к компании EA, компания приняла решение понлостью оставить рынок компьютерных игр России. Это может оказать значительное влияние на игровую индустрию России и интересы российских геймеров.

Также, стало известно, что Electronic Arts перенесла маркетинговые активности, имеющие связь со странами СНГ, в польский офис.

EA - ведущая компания в разработке компьютерных игр и их продаже. Она славится своими качественными игровыми продуктами, среди которых можно выделить: Need For Speed, NHL, Формула-1, FIFA и множество других популярных игр.

После того как началась СВО, EA приняла решение остановить продажу своих игр в таких странах, как Россия и Беларусь, до тех пор, пока не будет улажена текущая ситуация. Через 2 месяца компания опубликовала отчет по финансам, подтверждающим то, что она не планирует возвращаться на российский и белорусский рынки в 2023г. А сегодня - полностью ушла из этих стран.

Кроме того, Electronic Arts запретила участие киберспортсменов с гражданством России или Беларуси в турнирах по игре FIFA 22.

Не только EA, но и мировая компания Niantic, известная игрой Pokemon GO, объявила, что продажа их игр в России теперь тоже запрещена. То же самое решила и компания Activision Blizzard, владеющая правами на игры Call of Duty и World of Warcraft, и CD Projekt RED, разработавшая такую игру, как «Ведьмак».

А вот Ozon и Wildberries в июле 2023 года начали продавать игры для Sony Playstation 4 и 5 и для компьютеров. Так что, будет на чем поиграть, ребята. Не расстраиваемся.