6 января 2026 года стартовала выставка высоких технологий CES в Лас-Вегасе. Компании демонстрируют, как искусственный интеллект становится осязаемым в виде человекоподобных роботов.

В настоящее время мир технологий сосредоточен на Лас-Вегасе. CES, одна из важнейших мировых выставок потребительской электроники, традиционно считается барометром тенденций ближайших месяцев. Главная тема этого года: искусственный интеллект. Он все больше выходит за пределы простых гаджетов и становится осязаемым в виде человекоподобных роботов. Официально выставка открылась 6 января, однако ключевые презентации и пресс-конференции начались раньше, с 4 января.

Источник: SwitchbotРобот CLOiD, представленный LG на CES в этом году, умеет удерживать предметы. Это стало возможным благодаря человекоподобным рукам и пальцам робота. LG утверждает, что CLOiD может взять на себя множество домашних задач.

К ним относятся складывание белья или разгрузка посудомоечной машины. Благодаря искусственному интеллекту робот знает, что делать, и может самостоятельно перемещаться по квартире, используя колеса. LG пока не сообщила подробности о цене или выходе на рынок.

Домашний робот LG CLOiD. Источник: LGОжидается, что робот Switchbot Onero H1 будет стоить около 10 000 долларов и поступит в продажу к концу 2026 года. Onero H1 также имеет человекоподобную форму и две руки, включая кисти. Он использует колеса для передвижения по дому своих владельцев и выполнения различных бытовых задач.

В видеоролике Switchbot демонстрирует действия, начиная от приготовления пищи и загрузки стиральной машины и заканчивая поливом растений. Предполагается, что робот даже сможет взять на себя утомительную мойку окон. Он оснащен системой искусственного интеллекта, которая помогает ему ориентироваться в доме и выполнять свои задачи.

На выставке CES компания Starbot продемонстрировала робота, который может использоваться в качестве официанта. Он также предназначен для работы в отелях или в качестве охранника. Робот Starbot обслуживает столики. Источник: StarbotДаже с развитым ИИ адаптация роботов к каждому дому, бытовой технике и предметам, с которыми им приходится работать, — это колоссальная техническая задача. Возможно, однажды «механические дворецкие» будут управлять каждым домом так же хорошо, как и человек.