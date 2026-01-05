Mindex, экспортный центр Министерства обороны Ирана, предлагает иностранным правительствам сложные системы вооружения в обмен на криптовалюты.

Иран теперь принимает криптовалюты при продаже военной техники. Об этом стало известно на сайте Mindex, экспортного центра Министерства обороны Ирана. Первым об этом сообщила газета Financial Times.

В разделе часто задаваемых вопросов на сайте Mindex криптовалюты указаны как один из возможных способов оплаты — наряду с оплатой в иранских риалах или другими способами. В разделе «Продукция» на сайте Mindex можно найти танки, военные корабли, самолеты, боеприпасы и многое другое. Цены не указаны. Источник: MindexПо данным Mindex, оплата также может быть осуществлена в стране назначения. Кроме того, предлагается личный осмотр военной техники в Иране при условии одобрения органами безопасности. Онлайн-портал иранского экспортного центра, доступный на нескольких языках, содержит виртуальный чат-бот, который помогает потенциальным клиентам в процессе покупки. Более того, на сайте указано, что санкции не представляют проблемы для выполнения контракта.

Агентство Mendix, заявляющее о наличии партнерских отношений в 35 странах, утверждает, что клиенты должны принять условия использования оружия в условиях военного конфликта. Эти соглашения подлежат обсуждению, добавляет агентство.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Иран занимал 18-е место в мире по экспорту оружия в период с 2020 по 2024 год.

Продажа Ираном оружия за криптовалюту — один из многих примеров того, как биткоин и другие криптовалюты используются для обхода санкций. В целом, наблюдается заметная тенденция к тому, что страны, затронутые санкциями, все чаще обращаются к криптовалютам. Между тем, США пытаются предотвратить это, несмотря на дружественную к цифровым активам политику президента Трампа.