Ютубер Trigrzolt сравнил все версии Windows, начиная с Windows XP, чтобы выяснить, какая из них работает лучше всего. Результат оказался неожиданным.

Выпущенная осенью 2001 года, Windows XP, пожалуй, остается самой популярной версией Windows и по сей день. Спустя пять лет после выпуска Windows XP доминировала на мировом рынке ОС, занимая почти 82 процента.

Windows XP, возможно, была самой популярной версией ОСЭто показатель, до которого ее преемники Vista, Windows 7 и 8.1 явно не дотягивали. Только Windows 10, с долей рынка почти в 61 процент в 2021 году, приблизилась к доминированию XP. По данным Statcounter, текущая версия, Windows 11, опережает Windows 10 всего на несколько процентных пунктов.



И это несмотря на то, что Microsoft фактически прекратила поддержку Windows 10 в середине октября 2025 года. Однако в настоящее время для частных пользователей в ЕС все еще действует годичный бесплатный льготный период. Это, возможно, частично объясняет все еще высокую долю рынка этой версии ОС, которой уже более десяти лет.

Но почему Windows XP и Windows 10 были так популярны среди пользователей Microsoft? Ютубер Trigrzolt провел тест и пришел к неожиданному выводу. В частности, Trigrzolt сравнил шесть версий Windows: Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 и 11. Использовались версии Pro каждой из них, оснащенные последними обновлениями, как сообщает Golem.

Ютубер использовал в качестве платформы Lenovo Thinkpad X220, компьютер 2011 года выпуска с процессором Intel i5-2520M, восемью гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами жесткого диска. Это было сделано для того, чтобы все версии Windows можно было протестировать на одном и том же оборудовании.

Однако устаревший процессор не поддерживается ни Windows 10, ни Windows 11. Поэтому результаты бенчмарк-теста следует интерпретировать с осторожностью.

Для теста эксперт принял во внимание различные категории, такие как время, необходимое компьютеру для готовности к работе, объем используемого места на диске и время автономной работы. Также были изучены производительность процессора и рендеринг видео- и аудиофайлов.

Сравнительно непопулярная Windows 8.1 показала лучшие результаты. А вот Windows 11 заняла последнее место в большинстве категорий, таких как оперативная память, время автономной работы и рендеринг. Но, как упоминалось выше: тестовое устройство 2011 года с процессором, не поддерживаемым более новыми версиями Windows, в конечном итоге искажает результат.