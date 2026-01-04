Выпущенная осенью 2001 года, Windows XP, пожалуй, остается самой популярной версией Windows и по сей день. Спустя пять лет после выпуска Windows XP доминировала на мировом рынке ОС, занимая почти 82 процента.
Это показатель, до которого ее преемники Vista, Windows 7 и 8.1 явно не дотягивали. Только Windows 10, с долей рынка почти в 61 процент в 2021 году, приблизилась к доминированию XP. По данным Statcounter, текущая версия, Windows 11, опережает Windows 10 всего на несколько процентных пунктов.
И это несмотря на то, что Microsoft фактически прекратила поддержку Windows 10 в середине октября 2025 года. Однако в настоящее время для частных пользователей в ЕС все еще действует годичный бесплатный льготный период. Это, возможно, частично объясняет все еще высокую долю рынка этой версии ОС, которой уже более десяти лет.
Но почему Windows XP и Windows 10 были так популярны среди пользователей Microsoft? Ютубер Trigrzolt провел тест и пришел к неожиданному выводу. В частности, Trigrzolt сравнил шесть версий Windows: Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 и 11. Использовались версии Pro каждой из них, оснащенные последними обновлениями, как сообщает Golem.
Ютубер использовал в качестве платформы Lenovo Thinkpad X220, компьютер 2011 года выпуска с процессором Intel i5-2520M, восемью гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами жесткого диска. Это было сделано для того, чтобы все версии Windows можно было протестировать на одном и том же оборудовании.
Однако устаревший процессор не поддерживается ни Windows 10, ни Windows 11. Поэтому результаты бенчмарк-теста следует интерпретировать с осторожностью.
Для теста эксперт принял во внимание различные категории, такие как время, необходимое компьютеру для готовности к работе, объем используемого места на диске и время автономной работы. Также были изучены производительность процессора и рендеринг видео- и аудиофайлов.
Сравнительно непопулярная Windows 8.1 показала лучшие результаты. А вот Windows 11 заняла последнее место в большинстве категорий, таких как оперативная память, время автономной работы и рендеринг. Но, как упоминалось выше: тестовое устройство 2011 года с процессором, не поддерживаемым более новыми версиями Windows, в конечном итоге искажает результат.