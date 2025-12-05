Благодаря спутниковым снимкам исследователям впервые удалось детально рассмотреть мощную волну цунами в Тихом океане.

В конце июля 2025 года у берегов полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла – одно из сильнейших за последние сто лет. Волна цунами высотой до четырёх метров обрушилась на Россию, Японию и Гавайи. Благодаря спутнику НАСА SWOT (Surface Water Ocean Topography), запущенному в конце 2022 года, и данным с нескольких близлежащих буев DART, предназначенных для мониторинга цунами, впервые стало возможным получить детальное изображение волны цунами. Как пояснила группа исландских исследователей, результаты оказались неожиданными.

Первое детальное изображение волны цунамиБлагодаря SWOT удалось заснять полосу шириной до 120 километров, получая данные о поверхности океана с беспрецедентно высоким разрешением. Данные позволили опровергнуть распространённое предположение в исследовании цунами.

До сих пор исследователи предполагали, что крупные цунами обычно остаются едиными волнами в процессе своего распространения. Но, как сообщает Scitechdaily.com, это, по-видимому, не так. Скорее, волна цунами разделяется на основную волну и несколько более мелких последующих образований.

Эти волны могут увеличивать энергию цунами при его достижении суши. Сообщается, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, в какой степени подобные ранее неучтенные эффекты действительно существуют.

Однако результаты анализа спутниковых данных выходят за рамки анализа волновых форм. Исследователи обнаружили, что землетрясение, вероятно, распространилось на расстояние 400 километров. В других моделях предполагалось расстояние только в 300 километров.

Используя данные SWOT-анализа, исследователи также смогли получить более точное представление о местоположении волны цунами, чем предсказывалось в предыдущих моделях. По словам исследователей, их работа может привести к будущему использованию данных спутниковых наблюдений в режиме реального или близкого к реальному времени для оценки потенциального воздействия цунами. Это позволит более точно и, возможно, заблаговременно предупреждать население в определенных районах об опасности.