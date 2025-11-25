Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Северная Корея в течение последнего года расширяла и модернизировала свой главный объект по производству расщепляющихся материалов.

Северная Корея расширяет свой главный ядерный исследовательский центр в Йонбёне в ответ на требование Ким Чен Ына об «экспоненциальном росте» своего ядерного арсенала, сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на выводы аналитиков из проекта «38 North». Анализ спутниковых снимков за октябрь и ноябрь выявил продолжающуюся модернизацию и расширение комплекса в Йонбёне. Аналитики из группы «38 North», проекта американского аналитического центра Stimson Center, наблюдали, среди прочего, строительство новых объектов по обогащению урана и хранилищ отходов, а также испытания экспериментального легководного реактора и непрерывную работу реактора мощностью 5 МВт. Этот реактор, по мнению аналитиков, в основном используется для производства плутония военного назначения.

Эти действия соответствуют указаниям лидера КНДР, назвавшего 2025 год «решающим» для укрепления своих ядерных сил. Все эти проекты стали реализовываться после призыва Ким Чен Ына к экспоненциальному увеличению арсенала ядерного оружия, говорится в докладе. Увеличение производства расщепляющихся материалов предназначено для оснащения всё большего числа новых типов баллистических ракет ядерными боеголовками.

По мнению экспертов, Пхеньян посылает Вашингтону сигнал о «необратимости» своей ядерной программы. Хон Мин из Корейского института национального объединения считает, что цель — заставить США признать ядерный статус Северной Кореи.

В ответ, как пишет SCMP, Сеул, сохраняющий свой безъядерный статус и полагающийся на американское сдерживание, сосредоточился на разработке обычных вооружений. Министр обороны Ан Гю Бак объявил, что Южная Корея к концу года разместит новые ракеты «Хёнму-5», способные уничтожать подземные командные бункеры в Северной Корее.