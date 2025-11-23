Россия вошла в тройку мировых лидеров по морской мощи — лидируют Китай и США.

ИМЭМО РАН оставил рейтинг ведущих морских держав в рамках ежегодного доклада. Россия заняла в этом списке третье место, а на первых двух расположились Китай и США соответственно. Подъем флага на стратегическом ракетном подводном крейсере К-555 «Князь Пожарский». Источник: Министерство обороны РоссииЭксперты оценивали потенциал ВМФ 100 государств, и в итоге составили рейтинг ведущих морских держав. В окончательный список лидеров вошли десять стран, чей так называемый общий индекс морской мощи (ИММ) оценивается в 58% от мирового.

На первом месте ожидаемо оказался Китай; его ИММ составил 16,4%. За ним следуют США с ИММ 15,1%. Почетную тройку замыкает Россия с индексом морской мощи в 6,6%. Среди лучших морских держав также значатся Япония, Южная Корея, Великобритания, Индонезия, Норвегия, Франция и Индия.

Что касается морской мощи ВМФ России, то стоит заметить, что основу ее обеспечили, предположительно, стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Субмарины постоянно совершают длительные подводные походы, а недавно (1 ноября) была спущена на воду АПЛ «Хабаровск». Помимо стратегических подводных лодок, Россия выделяет значительную часть своих ресурсов на поддержание и систематическое обновление других классов подводных лодок.

Российские атомные подводные лодки (из состава Северного и Тихоокеанского флотов) предназначены для ведения боевых действий в глобальных и океанских водах, в то время как обычные подводные лодки предназначены для ведения боевых действий в ограниченных водах (из состава Балтийского и Черноморского флотов) и прибрежных районах (из состава Северного и Тихоокеанского флотов).

В рейтинге ИМЭМО РАН «Морские державы — 2025» учитывались морские ресурсы стран, силы и средства ВМФ и в целом деятельность в Мировом океане.