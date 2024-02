PlayStation Plus пополняется новыми бесплатными играми с подборкой игр для последних поколений PlayStation.

Сервис PlayStation Plus пополнился новыми бесплатными играми для своих подписчиков. В марте 2024 года геймеры могут получить доступ к четырем играм: EA Sports F1 23, SIFU, Hello Neighbor 2 и Destiny 2: The Witch Queen. Эти игры доступны как на PlayStation 4, так и на PlayStation 5, и будут доступны участникам подписок PlayStation Plus Essential, Extra и Premium с 5 марта по 1 апреля.

реклама

Объявление об этом, как всегда, поступило из блога PlayStation Blog, где для всех подписчиков проиллюстрированы бесплатные игры.

Подписчики PlayStation Plus также могут добавить в свою библиотеку три других бесплатных игры - Foamstars, Rollerdrome и Steelrising, до 4 марта. Чтобы воспользоваться бесплатными играми, необходима подписка на PlayStation Plus, которая доступна в трех вариантах - Essential, Extra и Premium.

Также были объявлены игры, которые уйдут из программы PlayStation Plus Extra и Premium в марте 2024 года. Это Civilization 6, Code Vein, Ghostwire: Tokyo, Haven, NEO: The World Ends With You, Outer Wilds и Tchia. Эти игры остаются доступными для подписчиков до 19 марта, после чего они будут заменены на партию новых игр.

Объявление о бесплатных играх PlayStation Plus было сделано в блоге PlayStation Blog и соответствует утечкам, которые произошли незадолго до официального анонса. Теперь игроки PlayStation 4 и PlayStation 5 знают, какие игры они могут получить бесплатно в рамках подписки PlayStation Plus.