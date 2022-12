Подробностей о полнометражном фильме по игре пока очень мало

Похоже, что студия Kojima Productions на ближайшие годы не собирается сидеть без дела. В дополнение к недавно анонсированному сиквелу игры Death Stranding, появилась информация, что студия работает над экранизацией популярной игры.

Согласно сообщению Deadline, фильм будет совместно разработан Kojima Productions и Hammerstone Studios, которая наиболее известна благодаря фильму 2020 года «Bill & Ted Face the Music»(кто-то видел этот "шедевр"?). Сюжет будущего фильма пока держится в секрете. Также остаются неизвестными сценаристы и режиссер, но, согласно публикации, фильм покажет новые элементы и персонажей во вселенной Death Stranding.

Основатель Hammerstone Studios Алекс Лебовичи сказал Deadline, что в отличие от других крупнобюджетных адаптаций видеоигр, это будет нечто гораздо более интимное и приземленное. Цель состоит в том, чтобы заново переосмыслить, какой может быть адаптация видеоигры, когда у есть художественная и творческая свобода.

«Этот фильм будет подлинным произведением Хидео Кодзимы», — сказал Лебовичи. Кодзима соглашается, рассказывая Deadline, что проект является поворотным моментом для франшизы. Хотя, было бы преждевременно называть Death Stranding франшизой с одной единственной игрой, но очевидно, что у Кодзимы большие планы. На прошлой неделе он анонсировал продолжение хита 2019 года на The Game Awards.

Первые фильмы, основанные на видеоиграх, когда-то считались проходными и практически никогда не окупались в прокате, но ситуация постепенно выравнивается. Оба фильма о Ежике Сонике были достойными, а грядущий анимационный фильм Mario Bros выглядит довольно привлекательно. Чего нельзя сказать о более ранних адаптациях, таких как Street Fighter и Alone in the Dark. Другие, в том числе «Обитель зла», «Смертельная битва» и «Расхитительница гробниц», имели хорошие кассовые сборы и стали своего рода культом, но не смогли завоевать симпатии критиков.