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По игре Death Stranding будет снят фильм
Подробностей о полнометражном фильме по игре пока очень мало
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 Похоже, что студия Kojima Productions на ближайшие годы не собирается сидеть без дела. В дополнение к недавно анонсированному сиквелу игры Death Stranding, появилась информация, что студия работает над экранизацией популярной игры.

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 Согласно сообщению Deadline, фильм будет совместно разработан Kojima Productions и Hammerstone Studios, которая наиболее известна благодаря фильму 2020 года «Bill & Ted Face the Music»(кто-то видел этот "шедевр"?). Сюжет будущего фильма пока держится в секрете. Также остаются неизвестными сценаристы и режиссер, но, согласно публикации, фильм покажет новые элементы и персонажей во вселенной Death Stranding.

 Основатель Hammerstone Studios Алекс Лебовичи сказал Deadline, что в отличие от других крупнобюджетных адаптаций видеоигр, это будет нечто гораздо более интимное и приземленное. Цель состоит в том, чтобы заново переосмыслить, какой может быть адаптация видеоигры, когда у есть художественная и творческая свобода.

 «Этот фильм будет подлинным произведением Хидео Кодзимы», — сказал Лебовичи. Кодзима соглашается, рассказывая Deadline, что проект является поворотным моментом для франшизы. Хотя, было бы преждевременно называть Death Stranding франшизой с одной единственной игрой, но очевидно, что у Кодзимы большие планы. На прошлой неделе он анонсировал продолжение хита 2019 года на The Game Awards.

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 Первые фильмы, основанные на видеоиграх, когда-то считались проходными и практически никогда не окупались в прокате, но ситуация постепенно выравнивается. Оба фильма о Ежике Сонике были достойными, а грядущий анимационный фильм Mario Bros выглядит довольно привлекательно. Чего нельзя сказать о более ранних адаптациях, таких как Street Fighter и Alone in the Dark. Другие, в том числе «Обитель зла», «Смертельная битва» и «Расхитительница гробниц», имели хорошие кассовые сборы и стали своего рода культом, но не смогли завоевать симпатии критиков.

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#death stranding #кино #hideo kojima #death stranding 2 #киноадаптация
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Урино-терапефтъ
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Конечно, ведь русские дети не должны быть такими-же тупыми как украинские. Пусть лучше уроки учат и спортом занимаются.
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Dm[X]
07:57
Амуда круто даунвольтиться, на каждое ядро индивидуальное напряжение, называется pbo2 + CurveOptimizer
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
Dm[X]
07:56
Хуже, чем 5700XT за 15тр на порядки, это в десятки РАЗ
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
Урино-терапефтъ
07:56
Старье тоже надо продать, налетай хомяки!))
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Декабрь)
Dm[X]
07:54
1) Я не киберкотлета 2) У меня игры идут в 4K 3) Новомодное дорогущее ГУАНО
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
lupus667
07:53
>Невозможность полноценно подключить высокоскоростной SSD PCI -E 5.0 мне интересно, тот кто написал статью имеет ссд на 5-версию шины? нет? он сидит на китайском подвальном кингспек, да ещё и с линей...
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
Dm[X]
07:51
Они не левые и не правые - потому что валенки!!
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
Dm[X]
07:48
наоборот по паролям хэши ГЫГ
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Dm[X]
07:46
Тем же самым занимается TechpowerUp и другие честные ресурсы
Выбираю между AMD Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-13900K
lupus667
07:43
это всегда так было. даже тогда когда интел проигрывала, а сегодня, когда рапторы рвут рафаэли это тем боле так. статья всего лишь стенания очередного порванного зенщика.
6 субъективных причин, по которым не стоит покупать процессор Интел. Часть 2
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