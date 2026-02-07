Самая быстрая потребительская видеокарта RTX 5090 будет выпущена всего в количестве 1300 штук и будет продаваться за эту цену с 9 по 10 февраля

Самая мощная видеокарта компании MSI — GeForce RTX 5090 Lightning Z будет иметь соответствующую экстремальную цену. Производитель указал цену в 165 000 тайваньских долларов, что составляет около 5200 долларов США. Эта цена была указана в рамках 24-часовой акции, которая стартует в понедельник, 9 февраля и продлится до вторника, 10 февраля.

Может быть интересно

В объявлении указано, что карта, которую можно было видеть на выставке CES 2026, не только отличается премиальным дизайном, но и премиальной ценой, поскольку её выпуск ограничен всего 1300 экземплярами. MSI заявляет о тактовой частоте в режиме ускорения 2730 МГц и профиле разгона "Extreme Performance" до 2775 МГц. Кроме того, видеокарта способна достигать частоты 3742 МГц, что является самой быстрой видеокартой GeForce RTX 5090, работающей на LN2.

Источник: MSI

Видеокарта MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z имеет ограничение мощности в 800 Вт по умолчанию, а в режиме "Extreme" мощность достигает 1000 Вт при использовании 360-мм системы жидкостного охлаждения AIO. Тщательная разработка печатной платы и 40-фазная система VRM позволяют графическому процессору выдерживать многокиловаттные нагрузки. Карта использует память Samsung GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, которую можно разогнать до 36 Гбит/с на жидком азоте.

Кроме того, только жидкий азот способен справиться с BIOS XOC, который рассчитан на нагрузку в 2,5 кВт и потребует значительных модификаций печатной платы. Только экстремальные оверклокеры осмелятся модифицировать карту стоимостью 5200 долларов. Для остальных, компания MSI рекомендует блок питания мощностью 1600 Вт, что обеспечивает достаточный запас мощности для базового разгона.