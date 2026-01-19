Сайт Конференция
goldas
ASUS представила новый UEFI BIOS для материнских плат AMD 800 серии Neo
Компания показала обновленный новый BIOS для материнских плат AMD 800-й серии Neo с обновленным дизайном и объемом 64 МБ

Компания ASUS начала предварительную проверку обновленного UEFI BIOS, который будет поставляться с обновленными материнскими платами AMD 800 Neo на платформе AM5. Компания называет это самым масштабным визуальным обновлением UEFI за последнее десятилетие, с новым HD-макетом и более современным внешним видом.

Интерфейс призван быстрее предоставлять информацию пользователям. ASUS подчеркивает быстрый доступ к информации о температуре, состоянии процессора и памяти, приоритете загрузки, а также переключение между EXPO и DOCP одним щелчком мыши. Также указывается на восьмиточечное управление кривой скорости вращения вентиляторов и более четкие показания монитора оборудования.

ASUS также продвигает функцию BIOS Q-Dashboard в рамках обновления. Это визуальная карта разъемов платы и установленных устройств, связанная с соответствующими настройками BIOS, чтобы сборщики могли видеть, что подключено, и переходить к нужному меню, не гадая, к чему относится конкретный разъем.

Ключевым изменением платформы является переход на 64-мегабайтный BIOS. ASUS заявляет, что дополнительное пространство помогает расширить интерфейс и сохранить место для поддержки процессоров по мере появления новых моделей. ASUS также использует увеличенный объем ПЗУ для включения драйвера Wi-Fi в прошивку.

Для пользователей, желающих более глубокого контроля системы, ASUS сохраняет привычный набор инструментов и добавляет больше удобных функций. В список входят встроенный поиск, EZ Flash, позволяющий обновлять BIOS через интернет, проверка состояния S.M.A.R.T., безопасное удаление данных для SSD, информация POST графического процессора для некоторых видеокарт ASUS, журнал изменений «Последние изменения», переименование портов SATA и импорт или экспорт профилей между версиями BIOS. ASUS также предлагает предустановки Q-Fan и переключатель включения/выключения подсветки Aura в режиме скрытности.

Также ASUS дополняет функции основным режимом для быстрой настройки без необходимости копаться в меню. Компания предлагает профили EZ System Tuning, а также пакет Boost Pro, объединяющий такие параметры, как GPU Boost, Al Cache Boost и Turbo Game Mode, в предустановленные настройки.

ASUS внедряет новый интерфейс HD UEFI в рамках обновления 2026 года для материнских плат AMD 800, охватывающего обновленную линейку X870/X870E, а также обновленные модели B850, показанные в презентации. ASUS не подтвердила, получат ли более старые платы, включая материнские платы AMD 600, такое же обновление пользовательского интерфейса.

#amd #asus #материнские платы #обновление #bios #am5 #uefi #материнские платы asus #обновление bios #uefi bios
Источник: videocardz.com
