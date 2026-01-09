Мини-ПК NUC Ultra 300 BOX и NUCS Ultra 300 BOX используют процессоры Intel Core Ultra 300 с производительностью до 180 TOPS

Компания ASRock Industrial анонсировала мини-ПК NUC(S) Ultra 300 BOX на базе процессоров Intel Core Ultra 300. Компания позиционирует линейку как ориентированную на локальные задачи с использованием искусственного интеллекта, заявляя о производительности до 180 TOPS при выводе данных с помощью ИИ, используя до 16 ядер ЦП, графику Xe3 и NPU 5.0.

Что касается памяти, то системы поддерживают до 128 ГБ DDR5-7200 через два слота SO-DIMM. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 Key M, один с интерфейсом Gen5 x4 и один с Gen4 x4 и поддержкой Intel VMD RAID 0/1. Видеовыход поддерживает до четырех 8K-дисплеев. ASRock Industrial указывает наличие порта HDMI 2.1 TMDS, а также DisplayPort 2.1 через USB4 и DisplayPort 1.4a через USB Type-C.

Возможности подключения зависят от модели. NUC Ultra 300 BOX включает один порт USB4/Thunderbolt 4, четыре порта USB 3.2 Gen2 и два порта Intel 2.5GbE LAN. Более тонкий NUCS Ultra 300 BOX имеет один порт USB4/Thunderbolt 4, пять портов USB 3.2 Gen2 и один порт Intel 2.5GbE LAN, а также интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Оба варианта имеют корпуса с шириной и глубиной 117,5 x 110,0 мм, высота серии NUC Ultra 300 BOX составляет 49 мм, а более тонкая серия NUCS Ultra 300 BOX имеет в высоту всего 38 мм. Что касается цен, то компания ASRock Industrial пока не сообщила цены или сроки начала продаж новинок.