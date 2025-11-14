Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Графика Intel Arc B390 станет флагманом в линейке процессоров Core Ultra 300
Samsung Galaxy Book6 Pro будет первым ноутбуком с интегрированной графикой Intel Arc B390 на базе Xe3

Появляются подробности о линейке процессоров Intel Core Ultra 300. На прошлой неделе Jaykihn раскрыл полную линейку с названиями моделей и частичным описанием характеристик. Также стало известно, что флагманская интегрированная графика для Panther Lake называется Arc B390.

Таким образом, модели Intel Core Ultra X должны быть оснащены графикой B390 с 12 ядрами Xe3. Intel также предложит 10-ядерный графический процессор Arc B370 и варианты с 4/2 ядрами Xe3, которые, насколько известно, пока не имеют названий.

Утечка в очередной раз связана с линейкой ноутбуков Samsung следующего поколения, но на этот раз с флагманским Galaxy Book Pro, который будет использовать процессор Core Ultra X7 358H. Однако это не флагманская модель, поскольку ожидается, что тактовая частота чипа будет на 300 МГц ниже, чем у модели 388H. Согласно странице Geekbench, подтвержденная тактовая частота в режиме Boost составляет 4778 МГц, что соответствует утечке Jaykihn.

Что касается графики, то из общего объёма системной памяти ноутбука в 32 ГБ, 16,4 ГБ будут выделены под нужды графического ускорителя. Графический процессор Arc B390 имеет 96 вычислительных блоков, что соответствует 12 ядрам Xe3. Сообщается, что его тактовая частота составляет 2,5 ГГц, что на 450 МГц выше, чем у Arc 140V, используемого в Core Ultra 200 Lunar Lake, и на 150 МГц выше, чем у Core Ultra 9 285H Arc 140T, используемого в серии Arrow Lake.

Делать однозначные выводы из результатов бенчмарка OpenCL не имеет смысла, но стоит отметить, что этот результат примерно соответствует производительности мобильных GeForce GTX 1650 Ti и RTX 3050, что неплохо для интегрированной графики. Intel подтвердила, что серия Core Ultra 300 выйдет в следующем году. Samsung пока не представила новую линейку своих ноутбуков, поэтому пока единственным источником информации об этой новинке служит платформа Geekbench.

#intel #samsung #процессоры #процессоры intel #panther lake #xe3 #процессоры нового поколения #core ultra 300 #arc b390 #intel arc b390
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК опубликовала кадры с истребителем пятого поколения Су-57 с открытым основным отсеком вооружения
1
Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 обогнал Snapdragon 8 Gen 3 в тесте Geekbench
4
В мексиканских джунглях археологи обнаружили космограмму майя возрастом 3000 лет
+
Археологи предположили новое назначение древней системы из 5200 лунок в Перу
+
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
7
Межзвёздная комета 3I/Atlas во время пролёта мимо Солнца могла развалиться на части
+
На Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
+
Российские полярники установили знак «Южный полярный круг» в Антарктиде
1
Индийская компания поставила ВС Индии более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров
+
В PRO Hi-Tech протестировали игровой монитор MSI MAG 321UPX с панелью QD-OLED от компании Samsung
+
AMD заявляет о более чем 70% приросте производительности и эффективности Zen 6 процессоров Venice
3
Китай впервые показал малозаметный БПЛА GJ-11 в полёте
+
Valve объяснила своё решение оснастить консоль Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти
2
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
+
Плеяды оказались в 20 раз больше предыдущих оценок: астрономы обнаружили тысячи неизвестных звезд
+
Защищённые смартфоны серии RugOne Xever 7 становятся самым инновационным предложением от Ulefone
+
В Hardware Unboxed предупреждают о грядущем подорожании графических процессоров
+
Valve представила новую домашнюю игровую консоль Steam Machine по конкурентоспособной цене
+
Китай совершил исторический запуск первого в мире ториевого реактора
+
Старые платформы AMD Bulldozer и Piledriver получат новые открытые прошивки в 2025 году
3

Популярные статьи

Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
48
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
9
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
3
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
7
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
56
Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
6
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
1
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
13

Сейчас обсуждают

Алескандр Индустриевич
09:59
Лечись нацист, желательно верёвкой на шее болтаясь на суку.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
09:53
>>Даже купил дополнительный трафик для мобильного интернета Я говорил он где то снова в Пуще прячется.ну ничего,найдем как и в прошлый раз ps И причем тут крапива на последнем фото? То какашки постит...
Как манипулируют нейронными сетями для распространения сомнительной информации
гей фашист сатанист
09:22
"Восхождение Лесли Вернона" зацените
Деградация фильмов ужасов на примере франшизы «Пятница 13-е»
гей фашист сатанист
09:19
Duke Nukem: Nuclear Winter збс игра
Большая подборка игр и дополнений с сильной зимней атмосферой
Жасулан Турлыбеков
09:15
У 90% столько оперативки нету😅
Эксперт XDA-Developers: минимумом для игровых видеокарт должны стать 24 ГБ памяти
Voldemaar
09:12
Интересно, зачем было нужно давать такое же имя, как и процам Athlon 64 939.
Великобритания построит первую в стране малую модульную атомную электростанцию
Docent
08:57
Рекомендую вообще НЕ покупать 6" читалки(если конечно вы не на грани нищеты). Купите 7" Разница кажется несущественной, но это не так. Комфорт для чтения просто несравнимый.
Лучшие электронные книги в 2025-2026 году — выбираем недорогую модель с диагональю 6 дюймов
Voldemaar
08:49
Действительно, вы правы. Bugatti и Koenigsegg.
Autonews: McLaren намерена выпустить свой первый кроссовер в 2028 году
Voldemaar
08:44
"Прикрой-ка свой отсек, пока мы играем наш трек." (Тапок)
Российские полярники установили знак «Южный полярный круг» в Антарктиде
Voldemaar
08:42
ПК-версии можно продавать дороже, например.
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter