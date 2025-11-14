Samsung Galaxy Book6 Pro будет первым ноутбуком с интегрированной графикой Intel Arc B390 на базе Xe3

Появляются подробности о линейке процессоров Intel Core Ultra 300. На прошлой неделе Jaykihn раскрыл полную линейку с названиями моделей и частичным описанием характеристик. Также стало известно, что флагманская интегрированная графика для Panther Lake называется Arc B390.

Таким образом, модели Intel Core Ultra X должны быть оснащены графикой B390 с 12 ядрами Xe3. Intel также предложит 10-ядерный графический процессор Arc B370 и варианты с 4/2 ядрами Xe3, которые, насколько известно, пока не имеют названий.

Утечка в очередной раз связана с линейкой ноутбуков Samsung следующего поколения, но на этот раз с флагманским Galaxy Book Pro, который будет использовать процессор Core Ultra X7 358H. Однако это не флагманская модель, поскольку ожидается, что тактовая частота чипа будет на 300 МГц ниже, чем у модели 388H. Согласно странице Geekbench, подтвержденная тактовая частота в режиме Boost составляет 4778 МГц, что соответствует утечке Jaykihn.

Что касается графики, то из общего объёма системной памяти ноутбука в 32 ГБ, 16,4 ГБ будут выделены под нужды графического ускорителя. Графический процессор Arc B390 имеет 96 вычислительных блоков, что соответствует 12 ядрам Xe3. Сообщается, что его тактовая частота составляет 2,5 ГГц, что на 450 МГц выше, чем у Arc 140V, используемого в Core Ultra 200 Lunar Lake, и на 150 МГц выше, чем у Core Ultra 9 285H Arc 140T, используемого в серии Arrow Lake.

Делать однозначные выводы из результатов бенчмарка OpenCL не имеет смысла, но стоит отметить, что этот результат примерно соответствует производительности мобильных GeForce GTX 1650 Ti и RTX 3050, что неплохо для интегрированной графики. Intel подтвердила, что серия Core Ultra 300 выйдет в следующем году. Samsung пока не представила новую линейку своих ноутбуков, поэтому пока единственным источником информации об этой новинке служит платформа Geekbench.