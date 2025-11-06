Последнее обновление лаунчера HyperOS 3 от Xiaomi обеспечивает более быструю анимацию, плавную работу и широкую совместимость

Xiaomi выпускает новое глобальное обновление для своей оболочки HyperOS, повышающее производительность и стабильность на смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco. Обновление, получившее обозначение Release 6.01.02.1321-10302137, уже доступно для беспроводного (OTA) распространения и работает без сбоев как на глобальных, так и на китайских сборках HyperOS.

По отзывам первых тестировщиков, последняя версия лаунчера работает быстрее и плавнее. Переходы между приложениями, анимация и работа с памятью заметно улучшились. Тестировщики также отмечают более быстрое переключение приложений, особенно на устройствах с процессорами начального уровня Snapdragon 7 Gen 1 и MediaTek Helio.

Это обновление последовало за недавним расширением поддержки HyperOS 3, когда в начале этого месяца компания начала выпускать стабильную прошивку на базе Android 16 для 20 моделей.

Пользователи могут проверить наличие нового обновления, перейдя в раздел «Обновление системных приложений» или перейдя в «Настройки» → «О телефоне» → «Обновление системных приложений». Обновление распространяется постепенно, поэтому его доступность может варьироваться в зависимости от региона и модели.

Также сообщается, что Xiaomi работает над дальнейшими улучшениями HyperOS 3, включая обновлённый центр управления, динамические значки и группировку приложений на основе искусственного интеллекта. Внутреннее тестирование показывает, что эти функции находятся в разработке и могут быть реализованы в начале следующего года.