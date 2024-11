По данным Lenovo, речь идет о модели Legion Go S, которая будет выпущена с 8-дюймовым дисплеем и процессором AMD Rembrandt.

Прошел почти месяц с тех пор, как в последний раз проходило обсуждение будущих игровых портативных компьютеров компании Lenovo. Однако сегодня в сети появилась ссылка на невыпущенную игровую консоль Lenovo Legion Go на её сайте.

Стоит отметить, источники заметили, что Lenovo ссылалась на два невыпущенных игровых портативных компьютера и на переименованный Legion Go One в сентябре. Кстати, брошюра для Legion Go USB-C Dock все еще доступна для публичного просмотра на момент написания данной новости. На этот раз портал VideoCardz.com обнаружил, что ссылки на «Legion Go S» теперь можно найти на сайте поддержки Lenovo в США.

Исходя из информации, которую можно найти на данный момент, Lenovo добавила консоль Legion Go S на свой сайт в начале этого месяца. Как показывают скриншоты ниже, ссылки связывают название Legion Go S с номером модели «8ARP1», которая появилась в прошлом месяце в сертификационном органе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Скорее всего номер модели может быть расшифрован следующим образом:

- 8 в названии означает 8-дюймовый дисплей;

- ARP является свидетельством использования гибридного процессора AMD Rembrandt;

- 1 - это первое поколение.

Недавние выводы сотрудников портала VideoCardz.com подтверждают, по крайней мере, наличие архитектуры Rembrandt, которая будет сочетать в себе графический процессор на архитектуре RDNA 2 и процессор на архитектуре Zen 3+ в качестве одного из APU AMD. Более того, документ под названием «Нормативное уведомление для модулей беспроводной локальной сети/WAN» фактически подтверждает, что Legion Go S будет поддерживать беспроводное подключение через интерфейс Wi-Fi 6E, как и существующий сейчас портативный игровой компьютер Legion Go. К сожалению, пока неясно, когда Lenovo официально представит консоль Legion Go S, не говоря уже о моделях Legion Go 8AHP2 и Legion Go 8ASP2, которые также появились в сети в прошлом месяце.