Профиль разработчика в LinkedIn, возможно, прольет немного больше света на то, что будет включать в себя No Return, новый режим roguelike в игре.

Одним из самых больших сюрпризов, связанных с анонсом The Last of Us Part II Remastered, стало появление режима No Return, похожего на изгоя. Хотя о новом дополнении мало что известно, профиль в соцсети LinkedIn одного из бывших разработчиков игровой студии Naughty Dog позволяет предположить, что оно будет довольно насыщенным.

В ныне удаленном сообщении на платформе Х на профиле LinkedIn бывшего разработчика компании Naughty Dog появилась информация о том, что в The Last of Us No Return «будет 12 вариантов расположения уровней». Хотя неизвестно, что именно это означает, формулировка, по-видимому, позволяет предположить, что один макет уровня, возможно, эквивалентен биому в Returnal и других подобных играх про изгоев. Из-за процедурной природы rogue-likes эти 12 макетов, скорее всего, будут разбиты и объединены в десятки различных вариантов, что сделает контент гораздо более объемным, чем кажется на первый взгляд.

Конечно, геймерам придется подождать более подробной информации о режиме No Return, но если учесть, сколько различных уровней было в кампании The Last of Us Part II, то использование этих локаций и превращение их в игры-изгои вполне логично.