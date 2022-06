Следующая Nintendo Direct выйдет в эфир в конце июня

Ранее в этом месяце Sony провела State of Play, а вчера вечером состоялся показ Xbox и Bethesda Showcase. До сих пор Nintendo не объявила о планах анонса крупных игр на этот месяц, но, согласно многочисленным источникам, совсем скоро состоится новая прямая трансляция.

Сценарист и создатель контента Sony Santa Monica Алана Пирс (Alanah Pearce) во время недавнего стрима на Twitch сообщила, что на 29 июня запланирован Nintendo Direct, но добавила, что не получила эту информацию непосредственно от Nintendo. VGC также узнал из источников, что Nintendo проведет Direct 29 июня.

Предыдущая Nintendo Direct состоялась в феврале, и, по общему мнению, это была отличная демонстрация, в основном посвященная играм, выходящим в первой половине этого года. В этот список вошли такие игры, как Xenoblade Chronicles 3, Fire Emblem Warriors: Three Hopes и Nintendo Switch Sports.

Ожидается, что на летней прямой будет уделено внимание играм, выходящим в конце 2022 года, а также будет рассказано о том, чего стоит ожидать в 2023 году. Мы можем ожидать обновления таких игр, как Bayonetta 3, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Splatoon 3, Breath of the Wild 2 и грядущие игры Pokémon Scarlet и Violet.

