Исландская разработчица EVE Online снова в центре внимания из-за возможной смены руководства.

Согласно отчёту корейского сайта MTN, компания Pearl Abyss, владеющая исландской студией CCP Games с 2018 года, рассматривает возможность её продажи. За прошедшие годы после покупки за $425 миллионов южнокорейский разработчик, известный по таким проектам, как Black Desert, якобы начала контактировать с другими игровыми компаниями, чтобы оценить интерес к приобретению CCP.

За почти тридцатилетнюю историю CCP Games неоднократно сталкивалась с трудностями в реализации проектов. До покупки Pearl Abyss студия закрыла несколько проектов, включая MMO на основе вселенной World of Darkness, Project Legion, EVE: The Second Genesis и Project Nova. Также были попытки освоить рынок VR — игры Valkyrie, Gunjack, Sparc и другие. Однако эти направления не получили массового успеха, что частично объясняет затруднения в развитии.

После приобретения CCP Games продолжила работу над EVE Online, которая остаётся основным активом студии. В последнее время вышла игра Frontier в режиме Founder Access — спин-off в жанре выживания, который должен был расширить франшизу. Ещё один проект, Vanguard, представляет собой шутер, связанный с основной вселенной EVE. Однако точные сроки и судьба этих игр остаются под вопросом.

По данным источника, Pearl Abyss больше заинтересована в развитии собственных проектов — таких как Crimson Desert и DokeV, поэтому она может отказаться от контроля над CCP Games. Хотя никаких официальных заявлений пока нет, сам факт обсуждений говорит о том, что у будущего EVE Online могут появиться новые хозяева.