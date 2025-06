Techland выпускает самостоятельный спин-офф Dying Light с паркурингом и четырьмя игроками

Польская студия Techland официально объявила дату выхода Dying Light: The Beast — релиз состоится 22 августа 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Это изначально задумывалось как второе дополнение для Dying Light 2, но после утечки в 2023 году разработчики переделали его в отдельную игру.

Главный герой — Кайл Крейн, вернувшийся спустя тринадцать лет после событий оригинальной игры. Его снова озвучивает Роджер Крейг Смит. Игра сохраняет цикл дня и ночи: днём можно исследовать и добывать ресурсы, а ночью мир становится гораздо более жутким, наполненным сверхсильными зомби. В отличие от предыдущих частей, в The Beast снова появятся транспортные средства, заимствованные из расширения The Following.

Действие разворачивается в долине Кастор, вдохновлённой Альпами. Локации включают туристический городок, промышленную зону, национальный парк, фермы и болота. Также доступен режим кооператива на четверых игроков с общей прогрессией.

Предзаказ уже открыт по цене $59.99. Те, кто оформят покупку заранее, получат Harran Bundle — набор внутриигровых предметов, который будет полезен в начале игры.