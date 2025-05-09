Платформа GeForce NOW пополнилась новыми играми, среди которых выделяется легендарная серия Mafia от издателя 2K. Теперь пользователи сервиса могут играть в оригинальную Mafia, её переосмысленную версию — Mafia: Definitive Edition, продолжение Mafia II и финал трилогии Mafia III с обновлённым интерфейсом и улучшенной графикой. Все проекты доступны через облачный стриминг, что позволяет запускать их на любом устройстве без предварительной загрузки.
История серии начинается с игры Mafia, где случайный таксист Томми Анджело оказывается втянут в мир организованной преступности. В Mafia: Definitive Edition переработана не только графика, но и повествование, дополненное новыми сценами и оркестровым саундтреком. Продолжение следует за Вито Скалеттой в Empire Bay — его герой пытается закрепиться в криминальной иерархии, чтобы получить статус и влияние. Завершает линейку Mafia III: Definitive Edition, действие которой разворачивается в Новом Бордо 1968 года. Линкольн Крэй возвращается домой после войны и берётся за месть за уничтоженную семью, создавая собственный клан.
Вместе с ними в библиотеку облачного сервиса вошла Towerborne от студии Stoic и Xbox Game Studios. Это новый жанровый микс из экшена, ролевой системы и динамичных боёв в двухмерном пространстве. Игроки в роли героев-Асов сражаются против монстров, защищая последний оплот человечества — Башню. Доступны различные классы оружия, включая мощные и подвижные варианты, а также возможность играть в кооперативе до четырёх человек.
Кроме того, в GeForce NOW добавились такие проекты, как Spirit of the North 2 (8 мая), Survival Machine (7 мая), Revenge of the Savage Planet (8 мая) и Genshin Impact 5.6, который принесёт новых персонажей — Эскофье, владеющего cryo-стилем, и Ифу, которая сражается вместе со своим питомцем-саурианом. Также появился доступ к демо-версии Necrophosis с поддержкой DLSS Super Resolution.
Сервис GeForce NOW предлагает подписчикам высокое качество изображения, HDR и возможность запускать игры без задержек на загрузку. Владельцы Performance и Ultimate-подписки могут испытать все преимущества облачного гейминга, включая многопользовательский режим и интеграцию с контроллерами.