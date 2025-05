Новинки доступны для стриминга на любых устройствах без необходимости скачивать игру.

Платформа GeForce NOW пополнилась новыми играми, среди которых выделяется легендарная серия Mafia от издателя 2K. Теперь пользователи сервиса могут играть в оригинальную Mafia, её переосмысленную версию — Mafia: Definitive Edition, продолжение Mafia II и финал трилогии Mafia III с обновлённым интерфейсом и улучшенной графикой. Все проекты доступны через облачный стриминг, что позволяет запускать их на любом устройстве без предварительной загрузки.

История серии начинается с игры Mafia, где случайный таксист Томми Анджело оказывается втянут в мир организованной преступности. В Mafia: Definitive Edition переработана не только графика, но и повествование, дополненное новыми сценами и оркестровым саундтреком. Продолжение следует за Вито Скалеттой в Empire Bay — его герой пытается закрепиться в криминальной иерархии, чтобы получить статус и влияние. Завершает линейку Mafia III: Definitive Edition, действие которой разворачивается в Новом Бордо 1968 года. Линкольн Крэй возвращается домой после войны и берётся за месть за уничтоженную семью, создавая собственный клан.

Вместе с ними в библиотеку облачного сервиса вошла Towerborne от студии Stoic и Xbox Game Studios. Это новый жанровый микс из экшена, ролевой системы и динамичных боёв в двухмерном пространстве. Игроки в роли героев-Асов сражаются против монстров, защищая последний оплот человечества — Башню. Доступны различные классы оружия, включая мощные и подвижные варианты, а также возможность играть в кооперативе до четырёх человек.

Кроме того, в GeForce NOW добавились такие проекты, как Spirit of the North 2 (8 мая), Survival Machine (7 мая), Revenge of the Savage Planet (8 мая) и Genshin Impact 5.6, который принесёт новых персонажей — Эскофье, владеющего cryo-стилем, и Ифу, которая сражается вместе со своим питомцем-саурианом. Также появился доступ к демо-версии Necrophosis с поддержкой DLSS Super Resolution.

Сервис GeForce NOW предлагает подписчикам высокое качество изображения, HDR и возможность запускать игры без задержек на загрузку. Владельцы Performance и Ultimate-подписки могут испытать все преимущества облачного гейминга, включая многопользовательский режим и интеграцию с контроллерами.