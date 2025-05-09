Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
La Quimera возвращается в Steam в статусе Early Access привлекая игроков к процессу разработки
Новинка предлагает поиграть в неоконченную версию с первыми уровнями и приглашает сообщество участвовать в её развитии

В конце апреля игра La Quимера, разрабатываемая студией Reburn, не вышла так, как планировалось. Вместо этого команда извинилась перед игроками через Discord, но особо не углублялась в причины задержки. СМИ предположили, что релиз состоится позже в 2025 году. Ранее распространённый для оценки код (версия 1.0) получил негативные отклики, как по части наполнения, так и по технической реализации. Даже закрытое бета-тестирование, запущенное в середине месяца, завершилось через сутки из-за множества проблем.

Теперь проект перезапущен в статусе Early Access на платформе Steam, где пользователи могут опробовать первую часть кампании — четыре уровня, рассчитанных примерно на пять часов игры. Это должно дать представление о том, какой опыт обещают создатели: сочетание научной фантастики и шутера от первого лица, дополненного экзоскелетом и уникальным сеттингом в мегаполисе Nuevo Caracas. Также в описание указано, что над повествованием работали известные авторы Nicolas Winding Refn и E.J.A. Warren.

Разработчики заявили, что будут находиться в статусе раннего доступа до 18 месяцев, в течение которых планируется доработать боевую систему, улучшить сюжетную подачу и углубить кооперативный игровой процесс. Цена за вход составляет $29.99, а сама модель раннего доступа позволяет команде собирать обратную связь и корректировать направление развития игры. Пользователи уже могут попробовать текущую версию и составить своё мнение.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#la quimera
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперкомпьютер НАСА вычислил, что Земля станет непригодной для жизни через миллиард лет
10
В сети продолжают появляться сообщения о выходе из строя процессоров Ryzen 9000 на платах ASRock
+
Huawei Pura 80 Ultra может стать первым смартфоном с фирменными сенсорами изображения
+
Intel выпустила обновление микрокода для Core 13 и 14 поколения
1
OnePlus 13s получит почти безрамочный дисплей с круглым вырезом для фронтальной камеры
+
Названы причины отказаться от Windows 11 в пользу Linux после окончания поддержки Windows 10
37
В первых игровых обзорах Radeon RX 9070 GRE показывает производительность уровня GeForce RTX 5070
1
Casio G-Shock MRG-BF1000 поступили в продажу в Великобритании по цене £4400
+
Intel выпустила новый микрокод для повышения стабильности процессоров LGA 1700
+
АТОР: Туристы из Индии начали отменять майские поездки в Россию
+
Casio представила новые гибридные часы G-Shock с цифровыми и аналоговыми элементами
+
Action Bronson представил коллаборационную модель Casio G-Shock GA-2100
+
Американский стартап Glid Technologies разработал автономное дорожно-рельсовое транспортное средство
+
Новый отчет приносит хорошие и плохие новости о серии Galaxy Watch от Samsung
+
Новый план OpenAI призван обделить Microsoft деньгами в два раза
+
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 может получить обновлённую NPU с производительностью до 100 TOPS
+
AMD отказывается от услуг Samsung и переходит на 4-нм техпроцесс от TSMC
+
Второй трейлер GTA VI собрал 475 миллионов просмотров на разных платформах за первые сутки
+
Соединённые Штаты впервые продемонстрировали свой многоцелевой беспилотный истребитель YFQ-44A
+
WP: США просят Украину принять депортированных мигрантов из третьих стран
3

Популярные статьи

Вспоминаю игру Prey (2006) (субъективное мнение)
12
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
82
Пакую программы для Linux в перспективный формат Installer-SH
8
Новая неядерная водородная бомба Пекина - разбираемся почему это фейк и что это на самом деле
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
3
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
8

Сейчас обсуждают

Ненавижу чмыря Шешу
00:42
Но мы то знаем уровень его статеек)
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
Ненавижу чмыря Шешу
00:41
К сожалению да,даже в Беларуси без согласия не пакуют ,если не опасен окружающим,вот если сам сдаваться придет -другое дело
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
Za9c
00:28
жаль геимплея не показали
Второй трейлер GTA 6 установил мировой рекорд, собрав суммарно 475 млн просмотров за первые 24 часа
Mallory
00:02
Пока он не представляет угрозы себе или окружающим - паковать в, пусть даже и перспективный формат, санитары его не могут.
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
Mallory
23:58
Чимбал пытается своей техноболтовней заболтать, дабы выглядеть умным и попытаться придать своим словам веса.
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
DIP32
23:34
Самого Чимбу еще в перспективный формат санитары не упаковали ?))) Недоработка с их стороны.
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
DIP32
23:33
Самого Чимбу еще в перспективный формат санитары не упаковали ?)))
Пакую программы для Linux в перспективный формат Installer-SH
DIP32
23:25
В СССР в насмешку создал свою собственную извращенную религию, веру в коммунизм с вечно живым идолом, мумией в зиккурате по всем правилам некромантии. Причем за шаг в сторону от официальной веры репре...
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
ebatoryi
23:23
европу пиндосы уничтожают,как своего конкурента.Логистика у европы всегда выигрывает.Пиндосы надорвутся тут однажды,им же надо всё время мешать этому материку.
Из-за переориентации продавцов картошки на Россию в Беларуси в магазинах возник дефицит корнеплода
DIP32
23:23
Англичанка знатно нагадила при разделе. Разделяй и властвуй.
Водные ресурсы могли стать причиной конфликта между Индией и Пакистаном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем