Новинка предлагает поиграть в неоконченную версию с первыми уровнями и приглашает сообщество участвовать в её развитии

В конце апреля игра La Quимера, разрабатываемая студией Reburn, не вышла так, как планировалось. Вместо этого команда извинилась перед игроками через Discord, но особо не углублялась в причины задержки. СМИ предположили, что релиз состоится позже в 2025 году. Ранее распространённый для оценки код (версия 1.0) получил негативные отклики, как по части наполнения, так и по технической реализации. Даже закрытое бета-тестирование, запущенное в середине месяца, завершилось через сутки из-за множества проблем.

Теперь проект перезапущен в статусе Early Access на платформе Steam, где пользователи могут опробовать первую часть кампании — четыре уровня, рассчитанных примерно на пять часов игры. Это должно дать представление о том, какой опыт обещают создатели: сочетание научной фантастики и шутера от первого лица, дополненного экзоскелетом и уникальным сеттингом в мегаполисе Nuevo Caracas. Также в описание указано, что над повествованием работали известные авторы Nicolas Winding Refn и E.J.A. Warren.

Разработчики заявили, что будут находиться в статусе раннего доступа до 18 месяцев, в течение которых планируется доработать боевую систему, улучшить сюжетную подачу и углубить кооперативный игровой процесс. Цена за вход составляет $29.99, а сама модель раннего доступа позволяет команде собирать обратную связь и корректировать направление развития игры. Пользователи уже могут попробовать текущую версию и составить своё мнение.