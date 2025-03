Новые варианты графических карт PNY GeForce RTX 5070 Ti с увеличенными размерами

PNY анонсировала свою новую линейку графических карт GeForce RTX 50 серии на выставке CES 2025, и все модели получили обозначение "Triple Fan". Однако, кнопка "паник" была нажата, когда вчера VideoCardz сообщила о появлении новых версий - "Plus", которые используют графический процессор GeForce RTX 5070 Ti "Blackwell". В последнее время партнеры NVIDIA по производству графических карт потихоньку добавляют новые товары на свои веб-сайты без всякого публичного анонса. Например, на прошлой неделе ZOTAC тихо расширила свой ассортимент, добавив "тонкие" опции для моделей GeForce RTX 5080 и RTX 5070 Ti.

Теперь PNY представила четыре новые модели с названием "Triple Fan Plus". Это название довольно уместно, поскольку оно указывает на увеличенные габариты карт. На момент написания информации о цене и дате начала продаж не было, но можно предположить, что модель GeForce RTX 5070 Ti ARGB Triple Fan Plus OC будет размещена на вершине линейки PNY. В базе данных TPU уже существует модель без разгона с подсветкой ARGB, а также варианты без ARGB и стандартные версии.

Конструкция новых карт "Triple Fan Plus" внушительная; VideoCardz отметила, что размер этих карт увеличился за счет добавления 1,7 см в ширину и примерно 3 см в длину по сравнению с базовыми версиями. Ранее выпущенный "Triple Fan" корпус занимал "2.8 слота", тогда как его "Plus" аналог теперь требует целых 3 слота. Компания оснастила новые упаковки переработанным дизайном; вместо простого логотипа "GeForce RTX" на боковой стороне коробки, теперь указаны полные данные о графическом процессоре: "GeForce RTX 5070 Ti". Более современный дизайн шляпы выглядит эффектнее с блестящими черными акцентами и широкими каналами подсветки ARGB, что делает никаких сомнений в том, что новые карты привлекут внимание пользователей.