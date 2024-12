Обновление добавляет много нового контента, включая испытания и новое окружение в центре города, где игроки смогут увидеть Франко Барби и его дробовик, начиненный зубами.

В игре The Outlast Trials вышло крупное обновление под названием Project Breach, которое предлагает игрокам новую историю с главной героиней Амелией Коллиер. Амелия, сбежавшая из психиатрической клиники, полна горя и гнева. Она решает проникнуть в корпорацию Murkoff и уничтожить ее, чтобы остановить жуткие эксперименты, которые она проводит. Голосом Амелии является Каролина Дхавернас, известная по роли в сериале "Ганнибал" и как рассказчик в игре "Child of light". Обновление Project Breach добавляет множество нового контента, предлагая игрокам совершенно новые испытания и подробности сюжета. В трейлере Project Breach можно увидеть, что ждет игроков.

Это обновление предлагает совершенно новое испытание под названием "Удовольствие прокурора" для игроков в The Outlast Trials. Кроме того, вас ожидает новое окружение в центре города, где вы сможете увидеть Франко "Il Bambino" Барби в действии, вооруженного дробовиком, который заполнен зубами.