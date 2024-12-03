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ddr22
The Witcher 4 будет лучше и больше, чем их предыдущие игры
Генеральный директор Михал Новаковски сообщил, что они надеются продемонстрировать новые технологии.

Разработчики компании CD Projekt RED заявили, что их новая игра The Witcher 4 будет лучше и больше, чем предыдущие проекты студии. Генеральный директор компании, Михал Новаковски, отметил, что у них есть амбиции и они хотят продемонстрировать новую технологию. Он подчеркнул, что несмотря на сложности, они стремятся сделать следующую игру лучше и больше, чем The Witcher 3 и даже лучше, чем Cyberpunk. Они не хотят оставаться на месте и постоянно стремятся превзойти себя.
Разработчики также упомянули о некоторых технологических изменениях, которые возможно придется внести. Вице-президент по технологиям, Чарльз Тремблэй, сделал загадочное заявление о переходе на новую технологию, не раскрывая подробностей. Он подчеркнул, что технология не должна стать препятствием для создания лучшей игры. Разработчики готовы преодолеть любые трудности, чтобы достичь новых высот.

The Witcher 4, официально запущенный в полномасштабное производство, вызывает большой интерес у фанатов серии. Игра обещает быть еще более грандиозной по сравнению с предыдущими играми. Учитывая успехи CD Projekt RED с предыдущими проектами, такими как The Witcher 3: Дикая Охота и Cyberpunk 2077, игроки ожидают высокого качества и уровня масштаба в новой игре.

#the witcher 4
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CD Projekt Red: The Witcher 4 будет еще более качественным, масштабным и грандиозным проектом
Ген. директор CDPR: The Witcher 4 будет больше и лучше прошлых игр компании
CDPR: The Witcher 4 станет «грандиознее» третьей части и лучше Cyberpunk 2077
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