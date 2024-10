Они уверяют, что те, кто пожертвовал на Kickstarter, получат свои деньги обратно

Компания Fntastic Scrap, разработчики игры The Day Before, провалили кампанию на Kickstarter и анонсировали новую игру под названием Escape Factory. Они заявили, что заслуживают второй шанс и надеются, что их новый проект будет успешным. Однако, в связи с провалом на Kickstarter, они решили отложить разработку Escape Factory и отменить кампанию на пожертвования. Уточняется, что средства не были собраны, поэтому те, кто внес пожертвования, смогут получить свои деньги обратно.

Несмотря на неудачу, разработчики The Day Before не сдаются и объявили о работе над новой игрой. Новый проект будет экшен-ужастиком с охотой на реквизит и очень напоминает игру Propnight, которая была популярной и хорошо принята публикой. Однако, разработчики потеряли права на эту игру и теперь работают над созданием своей собственной игры по поиску реквизита под названием Items.



Компания заявила, что именно сообщество просило игру с такой концепцией, поэтому они решили удовлетворить желание своих фанатов и разработать игру, которую они хотели. Несмотря на негативное отношение к отмене Escape Factory, разработчики The Day Before не теряют надежду на успех нового проекта и надеются, что найдут поддержку в своем сообществе.