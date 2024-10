В рамках этого обновления игрокам предстоит совершить новую экспедицию.

Компания Hello Games выпустит обновление для своей игры No Man's Sky, которое называется The Cursed. Очевидно, что данное обновление создано в духе Хэллоуина, так как оно обещает быть жутким и содержать множество элементов ужаса.

The Cursed предложит игрокам новую экспедицию, в которой им предстоит сохранить контроль над реальностью, несмотря на то, что их преследуют видения и голоса из другого измерения. Действие игры происходит в сумеречной вселенной, находящейся на границе между реальностями. Здесь время может меняться неожиданным образом, так как день и ночь сменяются в неестественном темпе.

Игроки будут исследовать эту устрашающую вселенную на новом корабле Boundary StarShip, который позволит им путешествовать вместе с привидениями. Обновление также добавляет в игру новые предметы и возможности, такие как готическая архитектура и строительство замков.

Вместе с анонсом The Cursed Hello Games выпустила и ряд новых скриншотов, которые позволяют взглянуть на жуткий и мрачный мир, ожидающий игроков. На изображениях можно увидеть мрачные ландшафты, готические постройки и сверхъестественные явления, которые добавят атмосферности и ужаса в игру.