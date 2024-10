Релиз может состояться в 2025 году, а анонс ожидается в период с декабря по март.

По слухам, в разработке находится проект греческой саги God of War и все игры из этой саги могут быть ремастированы студией Santa Monica Studios в сотрудничестве с Nixxes Software. Однако к этой информации следует отнестись скептически, поскольку официальных источников, подтверждающих это, нет.

В сообщении говорится, что работа над ремастированными играми завершена, релиз может состояться в 2025 году, а анонс ожидается в период с декабря по март. Говорят, что в обновленную коллекцию войдут не только God of War I-III, но и все игры для PSP и God of War: Ascension, за исключением God of War: Betrayal. Мнения о ремастере, о котором ходят слухи, неоднозначны: одни в восторге от потенциального релиза, а другие надеются на ремейк.