"Off the Grid" доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Epic Games Store.

Шутер от третьего лица под названием Off the Grid теперь доступен в бесплатном раннем доступе для пользователей PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Epic Games Store. Игру разработала компания Gunzilla, которая сообщила о ее релизе. Off the Grid предлагает игрокам отправиться в захватывающее путешествие по острову Teardrop Island в киберпанковом мире, созданном совместно с известным режиссером Ниллом Бломкампом, известным своими работами в жанре научной фантастики.

В этой игре присутствуют элементы как PvP, так и PvE, и игроков ожидает настоящее столкновение миров, чтобы создать "самую экстремальную Battle Royale в истории". Они должны будут бороться за свою жизнь на тропическом острове, который хранит мрачную и напряженную историю корпоративных войн. В настоящий момент игроки уже могут исследовать несколько локаций, пользоваться различными видами оружия, а также использовать различные режимы игры, которые предлагает игра. Они могут полностью исследовать остров Teardrop и использовать все доступные им ресурсы.

В Off the Grid игрокам предлагается прокачивать своих персонажей, используя ценные предметы, найденные на острове, такие как кибернетические конечности. Здесь игрокам будут доступны сотни комбинаций оружия и множество кибернетических конечностей для применения в бою. Это означает, что каждый игрок имеет шанс победить в этой игре, если он находит оптимальные стратегии и комбинации. Будучи в бесплатном раннем доступе, Off the Grid даст возможность игрокам оценить игровой процесс и решить, хотят ли они приобрести его после полного релиза.