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Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем

Эта статья является 5000 записью в моем блоге. В честь этого знаменательного события я решил вспомнить свои самые популярные материалы
[ ] для раздела Блоги
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Уверен, что среди читателей этого сайта нет никого, кто бы не читал ни одного моего материала. Вот уже 6 лет этот блог (https://overclockers.ru/blog/ddr77?offset=20&max=9920) продолжает почти в ежедневном режиме (бывают дни, когда я ничего не пишу в блог – все-таки надо иногда отдыхать) радовать читателей сайта overclockers. Эта статья является 5000 записью в моем блоге. В честь этого знаменательного события я решил вспомнить свои самые популярные материалы.

На момент написания этой статьи все мои 5000 материалов суммарно набрали 13 435 864 просмотров. В среднем получается по 2687 просмотров на 1 заметку. С момента первой записи по сей день прошло 2136 дней. Получается в среднем я публиковал 2,3 заметки в день, или же по 23 заметки каждые 10 дней.Подсчет частоты повторяемости слов показал, что самый часто упоминаемый бренд в моих заметках – это AMD. Продукции AMD и посвятил 628 материалов. А вот Intel упоминалась в моих новостях и статьях всего лишь 590 раз. NVIDIA давала поводы для новостей в 418 случаях. Суммарно в заголовках всех новостей и статей я использовал 21265 уникальных слов.
Этот блог начался со статьи - https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/21519/processor_za_million_obzor_xeon_platinum_8180
Процессор за миллион: обзор Xeon Platinum 8180 от 17 октября 2018. За все время она смогла набрать лишь 19414 просмотров.
 Самый популярный материал всех времен в моем блоге – это новость «Pokémon TCG Live вышла в открытую бета-версию на ПК и мобильных устройствах» за 27 ноября 2022. Она собрала 113619 просмотров. Из этого можно предположить, что покемоны очень популярны в России.
https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/79902/pok-mon-tcg-live-vyshla-v-otkrytuju-beta-versiju-na-pk-i-mobilnyh-ustrojstvah
 На втором месте по количеству просмотров расположилась интригующая новость - Arctic анонсировала высокопроизводительный 140-мм корпусной вентилятор P14 Max с 102206 просмотрами. Высокий интерес к новости может говорить о том, что вентиляторы действительно достойные.
https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/148200/Arctic-anonsirovala-vysokoproizvoditel-nyj-140-mm-korpusnoj-ventilyator-P14-Max
 На третьем месте по числу просмотров разместилась статья о выборе браузера – «Выбираем лучший из 18 браузеров для Windows 10». Она набрала 100902 просмотра. Вероятно, сотни тысяч человек в 2020 году волновала проблема выбора лучшего браузера.
https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/37444/vybiraem-luchshij-iz-18-brauzerov-dlya-windows-10
 
Теперь посмотрим какие мои материалы вызывали у читателей жгучее желание оставлять десятки комментариев. На первом месте статья про видеокарту XFX RX 590 Fatboy. 6 лет назад эта заметка вызывала жаркие споры и дискуссии, в результате чего читатели оставили 197 комментариев.
 https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/22131/xfx-radeon-rx-590-fatboy-8-gb-v-23-igrah
Вторая моя статья по комментиремости – это история становления основателя криптовалюты Etherium Виталика Бутерина. Многие хотели бы оказаться на его месте, но не смогли.
 https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/59635/o-vitalike-kotoryj-zarabatyval-desyatki-bitkoinov-za-stati-v-bloge-a-potom-izobrel-svoju-kriptu
А на третьем месте по числу комментов стоит статья пятилетней давности – можно ли жить на Windows Vista в 2019 году.
 https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/24608/windows-vista--mozhno-li-na-nej-zhit-v-2019-godu

Не скрою, Vista моя самая любимая в визуальном плане система, и ей я посвятил много заметок. Совсем недавно вышла статья «Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году», из которой можно узнать, как можно поддерживать эту систему в актуальном обновленном состоянии в наши дни.
https://overclockers.ru/blog/ddr77/show/174226/Instrukciya-kak-obnovit-Windows-Vista-do-samoj-poslednej-versii-6-0-6003-22825-ot-13-08-2024
 На тему висты у меня есть несколько статей.
 
 

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Одна из интересных для меня – это обзор коробки от Windows Vista Home Premium. Коробка шедевральна, как и система. 

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Не стесняйтесь здесь в комментариях рассказывать о своих впечатлениях о моем блоге. Также можете оставлять критические замечания и пожелания, чтобы качество блога росло, и, так сказать «ширилось».

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Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
22:18
Поздравляю. Хорошее достижение
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Demiurg666
22:17
Какой самоуверенный автор... "продолжает радовать", ну-ну. Скромнее надо быть, товарищ нарцисс 😂
Я написал 5000 текстов на overclockers.ru - поздравьте с юбилеем
Axel Maz
22:14
Сначала орков, потом, как отработают технологию под завод, будет как у империума).
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