Вентилятор имеет широкий диапазон скоростей от 400 до 2800 оборотов в минуту и гидродинамический подшипник, обеспечивающий бесшумную работу на низких скоростях и высокую производительность на высоких скоростях

ARCTIC анонсировала новый высокопроизводительный корпусной вентилятор P14 Max, который расширяет их линейку вентиляторов. P14 Max является 140-мм моделью и имеет широкий диапазон скоростей от 400 до 2800 об/мин. Он оснащен гидродинамическим подшипником, который обеспечивает бесшумную работу на низких скоростях, а также мощную производительность при необходимости.

P14 Max является самым мощным 140-мм вентилятором ARCTIC и предлагает значительное улучшение производительности по сравнению с другими решениями для воздушного и водяного охлаждения. Он имеет закрытое кольцевое колесо вентилятора, которое обеспечивает низкую вибрацию и сфокусированный воздушный поток при высоком статическом давлении.

Помимо одиночных вентиляторов, P14 Max также доступен в упаковке из пяти штук. Он идеально подходит для использования на радиаторах и теплоотводах. P14 Max уже доступен для покупки в интернет-магазине ARCTIC, а также на площадках eBay и Amazon.

Он обладает гарантией в течение 6 лет. P14 Max является продолжением успешной линейки высокопроизводительных вентиляторов ARCTIC и предлагает широкий диапазон скоростей для оптимального охлаждения. Он также обеспечивает низкий уровень шума и минимальную вибрацию благодаря своему гидродинамическому подшипнику и закрытому кольцевому колесу вентилятора.

P14 Max также доступен в пакете из пяти штук, что делает его привлекательным выбором для систем охлаждения, требующих несколько вентиляторов. ARCTIC предлагает гарантию в течение 6 лет, что добавляет дополнительную надежность и уверенность в качестве продукта. P14 Max уже доступен для покупки через официальный интернет-магазин ARCTIC, а также на платформах eBay и Amazon.