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О Виталике, который зарабатывал десятки биткоинов за статьи в блоге, а потом изобрел свою крипту

Ethereum — криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна
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«Деда» всех криптовалют – Биткоин создал пока никому не известный человек под псевдонимом Сатоши Накамото. А вот создатель криптовалюты Эфир является публичным лицом, и всем известен.  Знакомьтесь - это Виталик (по паспорту именно Виталик, а не Виталий) Бутерин. Создатель криптовалюты Эфир, она же Ethereum. Сегодня Виталик долларовый миллиардер, и ростом курса эфира его состояние будет расти. Он владеет как минимум 330000 ETH на 2 разных кошельках. При сегодняшней цене ETH $4300 долларов, это означает, что его ETH стоят не менее 1,4 миллиарда долларов США.

Виталик родился в 1994 году в городе Коломна Московской области, однако в шестилетнем возрасте вместе с родителями он переехал в Канаду. Похоже, что одно из главных условий становления современного миллиардера российского происхождения – вовремя свалить из России. К тому времени Виталик уже вовсю пользовался компьютером, и это не удивительно, ведь его отец тоже программист. Когда другие мальчишки гоняли во дворе футбик или шпилили в танчики на приставке, юный Виталик учил число Пи и развлекался в Excel таблицах.

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Виталик бросил универ. Мир знает множество гениев, которые так и не получили высшее образование, по их стопам пошел и Виталик. В 2012 году он поступил в университет Ватерлоо, однако в первый же год обучения он понял, что это не его, и что он хочет посвятить все свое время блокчейн-проектам. Увлекшись в 2011 году блокчейном Виталик сперва два года писал про bitcoin в чате одного из форумов, посвященном биткам. Затем встретил человека, который пытался начать блог об криптовалюте bitcoin. Виталику владелец предложил 5 биткоинов - это около 3,5 долларов на тот момент, каждому, кто напишет статью для блога. Бутерин писал для сайта до тех пор, пока его не закрыли за отсутствие к биткоину внимания.

Так Виталик заработал свои первые 20 биткоинов. После открыл печатный журнал _Bitcoin Magazine, для которого подготовил свыше 400 статей. Несмотря на свой столь юный возраст Виталик успел заслужить признание и уважение. За разработку надежной и универсальной блокчейн-системы в 20-летнем возрасте он заслужил премию в Technology Awards, обойдя на повороте даже Марка Цукерберга, который ее так и не получил.

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Затем он получил грант на развитие проекта размером в 100 тысяч долларов от основателя PayPal и инвестора фейсбука Питера Отеля и попал в рейтинг 600 самых ярких людей до 30 лет по версии журнала Forbes. В июне 2017 журнал Fortune отдал ему 10 место в рейтинге самых влиятельных людей мира, которым ещё не исполнилось 40. Первые места в нем заняли Эммануэль Макрон и Марк Цукерберг.

Эфириум, он же эфир – это и криптовалюта и функциональный блокчейн в одном лице. В основе идеи данной криптовалюты лежит обычная для альткоинов цель - улучшить биткойн. Поэтому эфир и биткойн похожи, но есть и различия. Рост интереса к криптовалютам в 2016 году связан именно с эфиром. Новая микросреда вознесла потенциал блокчейна в отрасли финансов и технологий до небывалых высот, и дала импульс для развития новых проектов и стартапов.

Начали расти инвестиции. Платформа Ethereum была создана для работы децентрализованных приложений на базе блокчейн с использованием smart-контрактов. В 2014-м году, через краудфандинг начался активный сбор денег на развитие платформы. Проект собрал более 18 миллионов долларов. Полноценный запуск эфира состоялся в 2016 году.

В чем суть Ethereum? Альтернативная криптовалюта Эфириум дала миру и человечеству новые горизонты для создания децентрализованных проектов и стартапов на основе блокчейн и умных контрактов. Ярким примером таких стартапов стал проект The DAO – это сервис для поиска инвестиционно-привлекательных объектов. При помощи краудфандинга DAO собрал более 150 миллионов долларов и считается наиболее успешным среди подобных сервисов.

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Краеугольным камнем Эфириума является смарт-контракт. Это компьютерный алгоритм, обеспечивающий проведение контрактов внутри сети. Работу смарт-контракта легко представить по аналогии со съемной квартирой. Нужно заплатить владельцу квартиры, чтобы въехать в новое жилье. Если арендатор оплатил, то может жить. Если нет, то смарт-контракт можно было бы запрограммировать на блокировку входных дверей, пока деньги не поступят. Смарт-контракт гарантирует децентрализацию, так как оба контрагента работают напрямую, без счетов, договоров и чека.

Смарт-контракты лежат в основе всех ICO, как поручительство за автоматическое зачисление токенов вкладчикам по факту перевода эфира на определенные кошельки. Эфир - это самая пластичная и востребованная криптовалюта. По принципу работы она похожа на Bitcoin. Одновременно это и платежная система, и форма хранения активов, и инвестиционный инструмент.  Эфир входит в ТОП существующих цифровых валют по надежности и популярности. Главная ценность эфира - это возможность создания децентрализованных проектов на блокчейн. Спектр таких проектор чрезвычайно широк, от благотворительных организаций до покер-румов. Доступ к платформе может получить каждый, установив на компьютер браузер Mist или специальное расширение для Google Chrome MetaMask.

Среди самых интересных приложений, реализованных на блокчейне Ethereum можно отметить такие как: BackFeed - это социально-экономическая платформа по составлению рейтингов; FreeMyVunk - это программа по монетизации рейтинга в видеоиграх; The Rudimental  - это краудфандинговая платформа для журналистов и креативщиков; First Blood - это платформа для геймеров и киберспортсменов .

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Работа блокчейн-сети Ethereum поддерживается майнерами. Пока что в сети эфира применяется алгоритм Proof-of-Work, который требует больших вычислительных мощностей для безопасного функционирования всей сети. За найденную подпись блока добытчики (они же майнеры) получают вознаграждение. Ровно так же дела обстоят у биткоина, но эфир скоро должен перейти на алгоритм без затрат вычислительных ресурсов. Протокол Proof-of-Work дословно значит «доказательство работы», то есть формула должна быть посчитана на процессоре, это гарантирует защиту от двойного расходования и хакерских атак при майнинге.

Сфера применения эфира значительно выигрывает по сравнению с биткоином. Пользоваться эфиром легко, он удобен для обновлений и модернизации. Эмиссия биткоина ограничена 21 миллионом монет, у эфира нет ограничений. В то же время биткоин принимают на большистве онлайн-ресурсов, да и статус цифрового золота на дороге не валяется. Не стоит рассматривать эфир исключительно в качестве криптовалюты. Скорее — как универсальную платформу для создания децентрализованных программ на основе смарт-контрактов. Более широкий спектр возможностей, так сказать. К тому же его среда постоянного совершенствуется, что и делает ее революционной.

7 августа 2015 года эфир впервые был добавлен на биржу Кракен. В тот день его стоимость составляла 2 доллара 77 центов за одну монету. В дальнейшем эфир переживал некоторые американские горки. Цена ходила вверх и вниз виду активной торговли. Тогда же происходит добыча первых 100 тысяч блоков, после чего рынок начал наводняться новыми монетами.

В 2016 году был совершён переход на новую улучшенную версию сети «хомстед», что вызвало бурный ажиотаж среди инвесторов. Общая капитализация легко и непринужденно перемахнула отметку в 1 миллиард долларов. Однако за этим последовала крупная хакерская атака, после чего сеть понесла колоссальные убытки, и было принято решение вернуться на прежние позиции, которые были до взлома. Так появилось ответвление Ethereum Classic.

2017 год был годом успеха. С 13 долларов монета взлетает до 750 долларов и закрепляется на этих позициях, однако за взлётом следует спад, и в 2019 году цена монеты падает снова. Сейчас же мы видим явный курс на рост. Благодаря своей гибкости эфир сумел завоевать свое место на рынке и доверие пользователей и инвесторов.

Это график изменения курса эфира за последний год.

Вот заголовки новостей за ноябрь. Эти новости достаточно убедительны, для того чтобы отнестись к эфиру всерьез.

25 ноября. JPMorgan прогнозирует превосходство Ethereum над Биткоином по мере стабилизации экономики.

15 ноября. Кинотеатры AMC начали продавать билеты за Биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

9 ноября. Глава Discord намекнул на интеграцию с Ethereum.



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