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Скажу сразу – это не обзор операционной системы, а обзор коробки и ее содержимого в плане дизайна. Дело в том, коробка Windows Vista Retail версии исключительная, и, на мой взгляд, заслуживает отдельного рассмотрения. Данная статья — это уникальный материал, ибо я не нашел не только в русском, но и в англоязычном интернете подробного описания коробки Windows Vista. Я считаю это непростительное упущение, ведь в эту коробку было вложено много труда инженеров и дизайнеров, так что нужно восстановить историческую несправедливость.





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Даже беглого взгляда на коробку достаточно, что это что-то необычное. Вспомним как выглядят все коробки для любых дисков – это обычный параллелепипед. Он может быть прозрачным, или не прозрачным, из белого, черного или цветного пластика, но всегда это была ничем не примечательная прямоугольная коробочка.

Microsoft, и, возглавляющий ее в 2006 году Билл Гейтс, для которого эта система стала последней в его карьере директора, с выходом Windows Vista решили сделать прорыв как в функционале своих операционных систем, так и в дизайне. А в случае с Vista значительные дизайнерские силы были брошены даже на коробку. Конечно, OEM версии Vista упаковывались либо в конверт, либо в стандартную прямоугольную пластиковую коробку. А для розничных покупателей решили сделать чуточку больше.

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Как-то раз, листая страницы барахолки АВИТО я заметил предложение, мимо которого, извиняюсь за тавтологию, не смог пройти мимо. Windows Vista Home Premium Retail Box предлагался всего за 300 рублей. По нынешнему курсу это чуть больше $6. Также мне понравился насыщенный травяной зеленый цвет этой версии.

Дело в том, что коробочные версии Vista существуют в четырех вариантах. На фото ниже вы можете видеть их все. Vista Home Basic имеет бледно зеленый цвет. Vista Home Premium имеет сочный насыщенный зеленый цвет. Vista Business имеет глубокий синий цвет, а коробка Vista Ultimate выкрашена в черный цвет. Так что есть выбор для любителей разных цветов.

В Windows Vista впервые появился революционный интерфейс Aero Glass, который после перекочевал в Windows 7, после чего он кому-то не понравился и от него, к сожалению, отказались. Дизайн Aero Glass также было решено применить и к коробке с розничной версией ОС. Уже начиная с Windows 7 началось упрощение коробки, она стала проще и потеряла прозрачность, выполнена из мутного перерабатываемого пластика в угоду экоактивистам и открывается обычно, как книжка. А сейчас вообще нет никаких коробок, и последнюю версию Windows можно купить лишь в цифровом виде, или, если удастся найти, на фирменной флешке.

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Коробка Windows Vista выполнена из прозрачного пластика и имеет скругленный правый верхний угол. Также скруглена левая боковая грань коробки. Открывается коробка не как книжка, а необычным способом. Нужно потянуть за ярлычок в левой верхней части коробки либо за уступы на правой грани коробки. Внутренний лоток, удерживаемый штифтом, откинется вправо.

На передней стороне лотка закреплен диск с 32-разрядной версией системы. Во всех коробках Vista лежит только один диск с 32-разрядной системой, кроме Ultimate – там положили 2 диска с 32 и 64-разрядными системами. 64-разрядную версию Windows Vista Home Premium предлагается скачать с сайта, ключ от 32-разрядной подойдет.

За диском в лотке есть отсек для печатной продукции. Там лежит листовка и краткое руководство. Все печатные материалы выполнены на дорогой мелованной бумаге. На обратной стороне лотка приклеена наклейка с ключом для активации системы.

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Коробка из прозрачного пластика содержит внутри картонную вставку. Эта картонная вставка заполняет все видимые плоскости коробки. Но дизайнерам Microsoft не хватило места для размещения необходимой информации, и они создали интересное конструкторское решение, которое не встречалось в предыдущих и последующих коробках операционных систем. Листы картона соединяются у левого заднего ребра и выходят через специальные отверстия на заднюю часть коробки, образуя как бы обложку книги. Таким образом мы получаем коробку из прозрачного пластика, у которой сзади есть картонная часть, как задняя переплетная крышка у обычной книги. Внутри коробки картон белого цвета и не имеет надписей.

На верхнем торце коробки размещена наклейка. На передней части коробки на богатом зеленом фоне красуется логотип и заявление о том, что это лучший выпуск Windows для домашних настольных и переносных ПК. Задняя часть коробки и внутренняя сторона переплета содержат изображения новых программ и галереи открытых окон, которая называется режимом Flip 3D. Он сохранился в Windows 7, а в последующих версиях Windows его выпилили.

Внешняя часть переплета содержит сравнительную таблицу, по которой можно понять, что есть, а чего нет в каждой редакции Windows Vista. Видно, что самая бедная версия – Home Basic, а самая полная - Ultimate.

В листовке сказано, что 64-разрядную версию на DVD, если она вам нужна, можно заказать за дополнительную плату. На момент выхода Vista большинство процессоров на ПК в мире не поддерживали 64-разрядные системы, поэтому Microsoft решила, что 64-разрядную систему купят только очень богатые, и по умолчанию положила ее только в коробку Ultimate.

Краткое руководство содержит 42 страницы. Я не буду переписывать все, что там написано, текст можно посмотреть в прилагаемой галерее. Хочу отметить высокое качество полиграфии. Каждый абзац текста иллюстрируется красивой иконкой, выполненной в стеклянном стиле Aero Glass. Буклет рассказывает о том, как начать работать с новой системой. Описан Центр начальной настройки, который запускается сразу после установки Windows Vista. Этой программы больше не будет в следующих версиях Windows.

На 17 странице рассказывается о ключевой особенности интерфейса – Windows Aero. Процитирую: «Интерфейс в данной версии Windows Vista обеспечивает визуальные эффекты высочайшего качества. Он содержит эффект прозрачного стекла с изящной анимацией окон и эргономичное пролистывание окон с представлением открытых окон в трехмерных стопках.» После Microsoft пошла по пути деградации дизайна и перешла на плоский стиль окон. В Windows 11 вернули скругленные края приложений. Я думаю, что не далек тот день, когда вернут прозрачность окон. Microsoft ничего лучше интерфейса Aero создать не удалось. Я думаю, что чем больше будет в сети материалов про Vista и 7, тем быстрее Microsoft вернется к этой идее.

На странице 18 описан видеоредактор Windows Movie Maker. Это бесплатный видеоредактор, входящий в состав Vista редакций Home Premium и Ultimate. Начиная с Windows 7 его выпилили. Так что имея только ОС Vista вы могли сразу заняться видеомонтажом. Жаль, что Microsoft отказались развивать эту программу, возможно сейчас никто не пользовался бы DaVinci Resolve и Vegas, если бы с каждой новой версией Windows выходила новая версия Movie Maker.

На странице 25 показаны возможности Боковой панели. Она еще была в составе Windows 7, а потом была удалена. Полезность ее может быть спорной, кому-то она нравилась, кому-то нет. Мне кажется, она была приятной, но Microsoft решила, что пользователям она не понравилась. Вместо гаджетов боковой панели в Windows 10 нам предложили богомерзкие плитки в меню Пуск, которые под влиянием разъяренной общественности выпилили из последних релизов Windows 10 и в Windows 11 никаких живых плиток уже не было.

Подводя итог можно сказать, что коробка Windows Vista, выполненная в стеклянном дизайне Aero, вполне может стать неплохим украшением интерьера.